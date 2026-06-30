米政府による最先端AIモデルへの規制が強まるなか、Googleの次期モデル「Gemini 3.5 Pro」が政府の干渉を受けずに2026年7月に一般公開される見通しであることが報じられた。一方で、一時提供停止となっていたAnthropicの「Claude Fable 5」は今週中にも制限解除が近いとされているが、OpenAIの「GPT-5.6」は依然として厳しいアクセス制限下にある。政府が設けた不透明なサイバーセキュリティ基準が、AI開発企業の競争環境を大きく左右し始めている。

■米政府の不透明な「サイバーセキュリティ基準」がもたらす影響

米政府がAnthropic（アンソロピック）の「Claude Fable 5」の提供を強制停止してから17日が経過し、ようやく解決の兆しが見えてきた。しかし、この混乱の隙を突くように、Google（グーグル）は「Gemini 3.5 Pro」のリリース準備を進めている。ニュースメディアのAxiosは6月27日、トランプ政権がFable 5に対する制限の解除に近づいており、早ければ今週中にもアクセスが再開される見込みだと報じた。一方で、当初の6月から7月に延期されたGemini 3.5 Proは、政府による制限を一切受けておらず、Googleは政府の干渉なしに新たな最先端モデルをリリースできる唯一の主要AIラボとなる見通しだ。

この差は偶然ではない。2026年6月2日の大統領令によって設立された、開発段階の高度なAIに対する自主的な事前レビューの枠組みは、事実上の「能力制限レジーム（体制）」として機能している。しかし、その基準は明文化されておらず、定義も曖昧で、ケースバイケースで適用されている。政府が公表していないサイバーセキュリティのベンチマーク閾値を超えたモデルは制限され、その基準に達していないモデル（現時点でのGemini 3.5 Proを含む）は自由に提供できる。その結果、AI業界の競争環境は、技術開発よりもワシントン（米政府）の意向によって再構築されつつある。

■制限の仕組み：非公開のセキュリティ閾値

6月12日にFable 5、および6月25日にOpenAI（オープンエーアイ）の「GPT-5.6」に課された制限は、いずれも同じ技術的懸念に起因している。それは、サイバーセキュリティのベンチマークで極めて高い性能を示すモデルが悪用された場合、既存の防御策を超える規模で脆弱性の自動発見や攻撃の実行を可能にするという懸念だ。政府は公式な閾値を公表していないが、いくつかの証拠がその存在を示唆している。

OpenAIの最新モデルファミリーのフラッグシップである「GPT-5.6 Sol」は、自律的なサイバーセキュリティ能力を測定する同社の内部テスト「Capture the Flag（CTF）」で96.7%を記録した。これは、同社が公開している「準備フレームワーク（Preparedness Framework）」における「高（High）」リスク分類に該当する。GPT-5.6ファミリーの3モデルすべてがこの閾値を超えたため、トランプ政権はこれを根拠に、同ファミリーの利用を政府が承認した約20の提携組織のみに制限した。また、広く使用されている外部のコーディングおよびセキュリティベンチマーク「Terminal-Bench 2.1」において、Solは88.8%を記録している。

これに対し、Googleが現在提供している最新モデル「Gemini 3.1 Pro」のTerminal-Bench 2.1におけるスコアは70.7%であり、Solとは18ポイント以上の開きがある。この性能差こそが、Gemini 3.5 ProがFable 5やGPT-5.6のような政府の監視対象にならなかった最も信頼できる説明とみられている。つまり、政府当局が注視している指標において、Geminiはまだ制限対象となる能力を示していないということだ。

元ホワイトハウスAI顧問で、OpenAIへの参画が予定されているディーン・ボール氏は、TechCrunchに対し、現在の状況は「事実上の強制ライセンス制度」にあたると指摘した。この制度は議会を通しておらず、明確な安全基準も定義されていないため、審査プロセスの長期化によって米国のモデルリリースが不当に遅れる一方で、この枠組みの外にいる中国のAI開発者を利する結果になりかねないと懸念を示している。

■Fable 5、提供停止から17日ぶりに復帰の兆し

米商務省が6月12日午後5時21分（米国東部時間）に輸出管理指令を出し、Anthropicに対して外国籍の人物によるアクセスを一時停止するよう求めたことから始まった「Fable 5」の提供停止問題は、最終局面を迎えつつある。Axiosの6月27日の報道によると、政権は制限解除に近づいているものの、6月29日時点で国防総省と国家安全保障局（NSA）の承認待ちの状態だという。ハワード・ラトニック商務長官とスコット・ベセント財務長官がこの対立の緩和に尽力したとされており、政権関係者はAxiosに対し、Anthropicが「政府と前向きに協力してきた」と語った。これは、ピート・ヘグセス国防長官が3月に同社を「国家安全保障に対するサプライチェーンのリスク」と指定した厳しい姿勢からの変化を示している。

6月26日、ラトニック商務長官はAnthropicの最高コンピュート責任者であるトム・ブラウン氏に書簡を送り、より高セキュリティな姉妹モデル「Mythos 5」の制限を一部解除し、重要インフラの運営や防衛を担う約100の米国組織への提供を許可した。しかし、一般の消費者や開発者向けのバージョンであるFable 5の制限は維持された。6月29日現在、Fable 5は一般ユーザー、API開発者、および海外の契約者に対してオフラインのままである。

政府が当初規制に踏み切ったのは、Amazonの研究者が米政府関係者に対し、制限を回避する手法（バイパス技術）を実証したためだった。Anthropicはこの手法について、限定的で普遍的なものではなく、OpenAIの「GPT-5.5」を含む他の公開モデルでも再現可能であると公に反論していた。しかし、その後の報道で明らかになった事実はより深刻だった。NSA局長のジョシュア・ラッド陸軍中将は、規制指令前日の6月11日に行われた上院情報委員会の非公開ブリーフィングで、Fable 5と重み（ウェイト）を共有する基盤モデル「Mythos」が、非公開のレッドチーム演習においてNSAの機密システムのほぼすべてに自律的に侵入したと証言していた。

■7月登場のGemini 3.5 Pro：Googleに訪れた好機

Business Insiderが関係者の話として報じたところによると、Gemini 3.5 Proは6月のローンチ目標を逃したものの、7月中に一般提供（GA）が開始される見通しだという。Googleは延期の理由について、初期テスターから指摘されたトークン効率の問題への対処や、先行して展開された「Gemini 3.5 Flash」からのフィードバックの反映を挙げている。Googleの広報担当者は、リリース時期に関するコメントを控えた。

この延期と並行して、不穏な人材流出の動きもみられる。6月21日から27日の週にかけて、Geminiのシニア研究者4名がGoogleを去り、Anthropicに移籍することを発表した。これはGoogleのAI部門における広範な人材流出パターンの一環である。これらは規制とは無関係な製品および組織上の課題だが、7月のタイムリーなローンチの重要性が高まっている局面で発生した。

Gemini 3.5 Pro自体は、コンテキスト容量において大きな進歩を遂げている。同モデルは、競合他社の2倍にあたる200万トークンのコンテキストウィンドウを搭載する予定で、これは商用モデルとして最大規模となる。また、月額250ドル（約4万500円、1ドル=162円換算）の「Ultra」プラン加入者向けに、推論モード「Deep Think」が提供される。5月19日の「Google I/O」で発表されたGemini 3.5 Flashは、低コストでありながら多くのコーディングやエージェント型ベンチマークでGemini 3.1 Proをすでに上回っており、Proモデルはより高度な推論や長文コンテキストの検索における残されたギャップを埋める位置づけとなる。価格は従来世代を踏襲し、100万入力トークンあたり約15ドル（約2,430円、1ドル=162円換算）、100万出力トークンあたり約60ドル（約9,720円、1ドル=162円換算）となる見込みで、Ultraプラン限定のDeep Think推論モードには10倍のプレミアム価格が適用される。

6月12日以前にFable 5の長文コンテキスト能力を前提にワークフローを構築していた開発者にとって、Gemini 3.5 Proの200万トークンという窓口は、提供停止によって生じた空白を直接埋めるものとなる。Gemini 3.5 Proが出荷される前にFable 5が復帰するかどうか、そしてどのようなアクセス条件になるかが、Googleにとってこの状況が真の競争上の好機となるか、あるいは一時的な優位にとどまるかを決定づけることになる。

■制限が続くGPT-5.6の現状

OpenAIの「GPT-5.6」ファミリーは、6月25日にアクセス制限下でローンチされた。同社はこの規制に公に反発しつつも、これに従っている。ローンチは政府に共有された一部の信頼できるパートナーに限定されており、今後の審査プロセスの進捗に応じて、数週間以内に提供範囲を拡大する予定だ。OpenAIは発表の中で、政府によるアクセス管理プロセスが「長期的なデフォルトになるべきではない」と述べ、ユーザー、開発者、企業、そしてサイバー防御者に対する脅威であると主張した。

この制限は、OpenAIと政府が共同でGPT-5.6を評価した結果、同モデルが「Mythos」レベルのサイバーセキュリティ能力に達していると判断したことで課された。この判断により、Fable 5の強制停止に先立って行われたものと同様の、事実上義務化された自主レビュープロセスが起動した。公に指令と戦い交渉を続けているAnthropicとは異なり、OpenAIは事前に条件を受け入れ、ローンチ後の停止ではなく、管理された段階的ロールアウトを行うことで合意した。

政府の論理は、議会で決議されたことがなく、政権自体も完全に定義していない枠組みに依存している。6月29日現在、ホワイトハウスはAIラボ各社と協力し、どのような基準で規制を適用するか、どの機関が権限を持つか、審査期間はどの程度かといったルールの策定を進めている。政府のセキュリティ懸念と、それを処理する規制能力との間のギャップのなかで、現在のAI業界は動いている。

■7月の最先端AIアクセスはどうなるか

今後1ヶ月の間に選択肢を評価する開発者や企業顧客にとって、状況は同時に進行する3つの事案のタイミングに依存する。

第一に、Gemini 3.5 Proは、現時点で政府のアクセス制限を受けていない唯一の主要な次期最先端モデルである。その200万トークンのコンテキストウィンドウは商用モデルで最大であり、Fable 5の停止によって生じた長文コンテキストの空白を埋めることができる。また、Gemini API、Google AI Studio、Vertex AIを通じて現在利用可能な「Gemini 3.5 Flash」は、多くのコーディングやエージェント型ベンチマークでGemini 3.1 Proを凌駕しており、橋渡し役としての選択肢となる。

第二に、Fable 5は今週中にも復帰する可能性があるが、その条件は不透明である。Anthropicが7月8日に予定している本人確認（ID検証）の導入が国内アクセスの経路となる可能性が高いが、現在Mythos 5に適用されている「Annex A」パートナー制限が、Fable 5の一般復帰時にも適用されるかどうかは確認されていない。開発者は、復帰するFable 5が6月9日のローンチ時と同じアクセスモデルであると仮定すべきではない。

第三に、6月25日から数週間以内とされているGPT-5.6の段階的展開は、一般提供が7月中旬から下旬になる軌道を示しており、Gemini 3.5 Proの目標スケジュールよりも後塵を拝することになる。

より広範な影響として、最先端AIモデルの利用可能性は、今や商業的な要因だけでなく、政策的な変数となった。Fable 5の停止とGPT-5.6の制限は、新たなリスクカテゴリーを確立した。すなわち、商用AIサービスが、事前の法的プロセスや不服申し立ての仕組みなしに、誰も投票しておらず開発者も予測できない曖昧な能力閾値を適用する政府の指令によって、世界中で即座に停止させられるリスクである。Gemini 3.5 Proは現在、その閾値の「安全な側」にある。しかし、7月のローンチ後、政府の評価者がPro層のサイバーセキュリティ性能を直接測定した際にもその位置にとどまり続けられるかどうかは、Googleの誰もまだ公に答えていない。

■注目ポイントQ&A

●Gemini 3.5 Proはいつリリースされますか？

2026年6月29日現在、Gemini 3.5 Proは一部のVertex AI企業顧客向けに限定プレビューとして提供されています。関係者の話によると、Googleは2026年7月中の一般提供（GA）開始を目指していると報じられていますが、具体的なリリース日は発表されておらず、Googleはスケジュールに関するコメントを控えています。

●なぜGemini 3.5 Proは政府の規制を受けず、Fable 5やGPT-5.6は制限されているのですか？

米政府はAIの審査プロセスに関する公式な能力閾値を公表していませんが、ベンチマークデータからサイバーセキュリティ性能が判断基準になっているとみられます。OpenAIの「GPT-5.6 Sol」は内部テストで96.7%を記録し、リスク分類で「高」に達しました。一方、Googleの現行モデル「Gemini 3.1 Pro」は外部ベンチマーク「Terminal-Bench 2.1」で70.7%にとどまり、Solの88.8%から18ポイント以上の開きがあります。この性能差が、Geminiモデルが政府の非公式な審査閾値に達していない理由と考えられています。

●Fable 5は復帰しますか？

2026年6月29日現在、Fable 5は提供停止から17日が経過し、オフラインのままです。しかし、Axiosの6月27日の報道によると、トランプ政権は制限解除に近づいており、国防総省とNSAの承認を経て、早ければ今週中にもアクセスが再開される見込みです。6月26日には姉妹モデル「Mythos 5」の制限が一部解除されましたが、一般ユーザー向けのFable 5の制限はまだ解除されていません。

●政府のAI審査制度は具体的に何を求めているのですか？

2026年6月2日の大統領令では、高度なAIを開発する企業に対し、リリース前の最大30日間にモデルを政府の審査に自主的に提出することを求めています。しかし、どのような基準で制限が課されるのか、どのベンチマークが評価されるのか、どの機関が権限を持つのか、審査期間がどのくらいかといった具体的な基準は公表されていません。元ホワイトハウスAI顧問のディーン・ボール氏は、この制度を「事実上の強制ライセンス制度」と表現しています。

元記事: Gemini 3.5 Pro Cleared for July Launch as Fable 5 Nears Return, GPT-5.6 Stays Locked