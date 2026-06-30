サムスン、インドで「Galaxy M47 5G」発表　約4.3万円で6年間の長期OSアップデートを保証

サムスンはインド市場向けに、新型ミドルレンジスマートフォン「Galaxy M47 5G」を発表した。同製品は、割引適用後で2万2,999ルピー（約4万3,700円）という低価格帯でありながら、6年間のOSアップデートとセキュリティパッチの提供を保証している。競合他社が2〜3年のサポートに留まるなか、長期サポートを重視するユーザーにとって極めて魅力的な選択肢となる。

■1世代の空白を経てMシリーズがインドに復活

サムスンは2026年6月29日、インドで「Galaxy M47 5G」を発表した。インド市場においてGalaxy M4xシリーズが登場するのは、前世代の「Galaxy M44」が同市場への投入を見送られて以来、1世代ぶりとなる。

本製品は7月4日より、Amazon.inの「Prime Day」セールに合わせて発売される。8GBメモリと128GBストレージを搭載したベース構成の価格は、クーポンや銀行割引の適用後で2万2,999ルピー（約4万3,700円、1ルピー＝1.9円換算）から。この価格帯でこれほどの長期サポートを提供するミドルレンジ端末は極めて珍しく、Redmi、Realme、iQOO、POCOといった競合他社の多くは、同価格帯で2〜3年のソフトウェアサポートに留まっている。

前世代のGalaxy M44は2024年に一部のグローバル市場で発売されたものの、インドには投入されず、同国ではExynos 1380を搭載した「Galaxy M36 5G」がM4xシリーズに最も近い選択肢となっていた。今回のGalaxy M47 5Gは、自社製ExynosではなくQualcomm製チップを採用した点、そして従来はフラグシップのGalaxy SおよびZシリーズにのみ適用されていた長期ソフトウェアサポートをミドルレンジに導入した点の2つの意味で、これまでの前例を打破している。

■洗練されたディスプレイとデザイン

Galaxy M47 5Gは、120Hzのリフレッシュレートに対応した6.7インチのFHD+ Super AMOLEDディスプレイを搭載している。画面保護にはCorning Gorilla Glass Victus+を採用し、ピーク輝度は1,400nitsに達する。

デザイン面では、従来のMシリーズに見られた丸みを帯びたシルエットから、フラットな側面と角張ったコーナーを持つ形状へと移行した。これはサムスンの上位ミドルレンジであるGalaxy Aシリーズに近いプロファイルとなっている。電源ボタンには指紋センサーが統合されている。カラーバリエーションは、マットなマルーン仕上げに光沢のあるシルバーのトリムをあしらった「ローグ・レッド」と、ティールグリーンにシルバーのフレームを組み合わせた「ブレイズ・ブルー」の2色が用意されている。

■Snapdragon 6 Gen 3と高速メモリの実力

プロセッサには、Qualcommの4nmプロセス技術を採用したミドルレンジ向けプラットフォーム「Snapdragon 6 Gen 3」を搭載。これにLPDDR5X RAMとUFS 3.1ストレージを組み合わせている。この4nmプロセスノードの採用は、6年間のアップデート保証を技術的に裏付ける重要な要素となっている。Qualcommがこの世代のチップセットに対して長期のプラットフォームサポートを提供していることが、この価格帯での長期アップデートを現実的なものにしている。

CPUは、2.4GHz駆動のCortex-A78パフォーマンスコア4基と、1.8GHz駆動のCortex-A55高効率コア4基で構成され、GPUにはAdreno 710を採用している。このGPUは、負荷の高いモバイルゲームにおいて約26〜60fpsのフレームレートを実現する。カジュアルなゲームプレイには十分だが、第三者機関によるベンチマーク測定によると、同価格帯のMediaTek製Dimensityチップを搭載する競合製品は、GPUスループットにおいて45〜50%高いパフォーマンスを示すという。サムスンはマーケティングにおいて「ゲーム向けモンスターマシン」と謳っているが、最も要求の厳しいゲームタイトルでその期待に完全に応えるのは難しいとみられる。本製品は、ゲーム専用機というよりも、日常使いやカジュアルゲームを快適にこなせる実用的な端末と評価するのが妥当だ。

一方で、メモリ周りのスペックは大きな進化を遂げている。LPDDR5X RAMは最大約8,500Mbpsのデータ転送速度を誇り、同価格帯の多くのスマートフォンが採用するLPDDR4Xよりも約50%高速である。また、UFS 3.1ストレージは最大2,100MB/sのシーケンシャルリード速度に達し、このクラスで一般的なUFS 2.2規格を大きく上回る。ベース構成は8GB RAMと128GBストレージで、microSDカードにより最大1TBまで拡張可能だ。

■カメラ機能とAIツール

背面カメラシステムは、光学式手ブレ補正（OIS）に対応した50MPのメインセンサーを筆頭に、5MPの超広角レンズ、2MPのマクロレンズで構成されている。インカメラは12MPだ。

特筆すべき点として、インカメラとアウトカメラの両方が4K/30fpsでの動画撮影に対応している。この仕様は、インドのこの価格帯においては最近まで非常に珍しいものだった。また、写真から不要なものを消去できる「オブジェクト消去（Object Eraser）」や「編集提案（Edit Suggestion）」、「マイフィルター（My Filter）」といったAI編集ツールも標準搭載されている。

■なぜ「6年間アップデート」が可能なのか

サムスンはGalaxy M47 5Gに対し、世界発売日から起算して6世代のAndroid OSアップグレードと6年間のセキュリティパッチの提供を確約した。2万5,000ルピー以下の価格帯では、競合するAndroidスマートフォンの多くがOSアップデート2〜3回、セキュリティパッチ3〜4年に留まっている。サムスンのフラグシップであるGalaxy Sシリーズの7年間サポートには及ばないものの、ミドルレンジの購入者にとって、その上限にわずか1年まで迫るサポート期間が提供されることになる。

この約束をこの価格帯で実現可能にした技術的インフラは、Androidのモジュール型アップデートアーキテクチャ（GoogleがPlayストアを通じてファームウェア全体とは独立してセキュリティパッチやシステムコンポーネントを配信できる「Project Treble」および「Project Mainline」）と、QualcommによるSnapdragon 6 Gen 3への長期プラットフォームサポートの組み合わせである。これらにより、メーカーが負担するアップデートごとの開発コストが削減され、利益率の低いデバイスでも長期サポートを維持することが経済的に可能となった。このコストの壁が下がり続けることで、今後2〜3の製品サイクル以内には、ミドルレンジにおける6年サポートは差別化要因ではなく、業界の標準的な期待値になる可能性が高い。

■発熱を抑える「バイパス充電」の仕組み

Galaxy M47 5Gは、サムスンがGame Boosterインターフェース内で「USB PD充電の一時停止」と呼ぶバイパス充電機能をサポートしている。

この機能は、充電器からの電力をバッテリーを経由させず、スマートフォンのプロセッサやディスプレイなどのコンポーネントに直接供給する仕組みだ。通常の充電では、バッテリーが電力を蓄えながら同時に放電してデバイスを駆動するため、余分な熱が発生する。バイパス充電は、高負荷な処理を行う際にバッテリーをこのループから外すことで、ピーク温度を低く抑え、本体の過熱を検知した際にCPU性能を自動的に低下させる「サーマルスロットリング」の発生を防ぐ。この機能を利用するには、25W以上のUSB Power Delivery（USB PD）規格に対応した充電器が必要で、Game Boosterメニューから有効にできる。

■バッテリー、ソフトウェア、そして市場の競争環境

バッテリー容量は6,000mAhで、45Wの有線急速充電に対応している。OSはAndroid 16、ユーザーインターフェースはOne UI 8.5を搭載して出荷される。初期搭載されるAI機能には、オブジェクト消去や編集提案、マイフィルターのほか、AI音声文字起こしやデバイス上での留守番電話機能が含まれる。セキュリティ面では、Samsung Knox、プライベートアルバム、悪意あるウェブアクセス警告などを備え、タッチ決済に対応したSamsung Walletもサポートする。

Galaxy M47 5Gが投入されるインドのスマートフォン市場は、Redmi、Realme、iQOO、POCOなどがスペックと価格で激しく競い合う最激戦区だ。サムスンは、この価格帯では珍しいGorilla Glass Victus+による堅牢性とディスプレイ保護、長期のソフトウェアアップデート、そしてOne UIやSamsung Walletによるエコシステム統合の3点で差別化を図っている。

なお、サムスンは今回の発売と並行して、インド国内での独占禁止法に関する訴訟にも直面している。インド競争委員会（CCI）は2024年、サムスンなどのスマートフォンブランドがAmazonやFlipkartを通じて製品を独占的に発売したことが競争法に違反していると結論付けた。サムスンは高等裁判所からこの手続きを一時停止する差し止め命令を取得しており、現在も最高裁判所で係争中である。今回のGalaxy M47 5Gは、サムスンの現在のインド市場戦略に沿って、Amazon.inで独占的に発売される。

■注目ポイントQ&A

●Samsung Galaxy M47 5Gのインドでの価格はいくらですか？

8GB/128GBのベース構成が、クーポンや銀行割引適用後の実質価格で22,999ルピー（約43,700円、1ルピー＝1.9円換算）からとなっています。7月4日からAmazon.inのPrime Dayセールに合わせて販売が開始されます。

●6年間のアップデート保証は、インドの競合製品と比べてどうですか？

2万5,000ルピー以下の価格帯における競合他社（Redmi、Realme、iQOO、POCOなど）の多くは、OSアップデートが2〜3年、セキュリティパッチが3〜4年となっています。Galaxy M47 5Gの6年間保証はこの価格帯で最長であり、フラグシップであるGalaxy Sシリーズの7年間に迫る新しい基準となります。

●バイパス充電とはどのような機能ですか？

充電器からの電力をバッテリーを経由させず、プロセッサやディスプレイなどの部品に直接供給する機能です。これにより、高負荷なゲームプレイ時などにバッテリーの発熱を抑え、スマートフォンの温度上昇に伴うCPUの性能低下（サーマルスロットリング）を防ぐことができます。利用には25W以上のUSB PD対応充電器が必要です。

●ミドルレンジ帯で6年間のアップデート保証は今後一般的になりますか？

技術的・経済的な観点から、将来的には一般的になる可能性があります。Snapdragon 6 Gen 3の4nmプロセスによる長期サポートや、Androidの「Project Treble」「Project Mainline」といったモジュール化アーキテクチャにより、メーカー側のアップデート開発コストが削減されているためです。

元記事: Samsung Galaxy M47 5G Launches in India With Six-Year Android Update Commitment