米司法省反トラスト局で5ヶ月に2度目のトップ交代、Google・Apple訴訟の行方に懸念

米司法省（DOJ）の反トラスト局で、今年2回目となる常任トップ不在の事態が発生した。GoogleやAppleに対する歴史的な独占禁止法訴訟が重要な局面を迎える中での指導部空白は、今後の戦略的判断に影響を与える可能性がある。後任には電気通信分野が専門で反トラスト法執行の経験がない人物の指名が予想されており、今後の法執行の方向性に注目が集まっている。

■指導部不在がもたらすリスクとGoogle・Apple訴訟への影響

米司法省（DOJ）の反トラスト局は、今年に入って2度目となる常任トップ不在の事態に直面している。GoogleやAppleに対する現在進行中の控訴や訴訟において、キャリア職員（専門職員）が極めて重要な戦略的判断を下さなければならないまさにその瞬間に、意思決定の空白が生じることになった。これらの訴訟は、今後の米国市場における巨大IT企業のあり方を左右するものとみられている。CBS Newsが確認したところによると、暫定トップ（代行）を務めていたオミード・アセフィ（Omeed Assefi）氏が、第一子の誕生に伴い予定通り退職するため、金曜日に職員に別れを告げて同局を去った。

このリーダーシップの空白が生じるタイミングは極めて深刻である。反トラスト局で保留となっているすべての重要案件においてトップによる戦略的判断が必要とされているが、なかでも最も緊急性が高いのがGoogleの検索是正措置を巡る控訴手続きである。2025年9月、連邦地裁のアミット・メータ判事はGoogleに対し、検索エンジンやChrome、Google Assistant、Geminiに関する独占的配信契約の締結を停止し、検索インデックスやユーザーインタラクションデータの一部をOpenAIを含む競合他社と共有するよう命じた。しかし、DOJと38の州はこの行動的是正措置パッケージでは不十分であると主張し、メータ判事が却下したChromeの売却（会社分割）を求めて2026年2月にクロス控訴（附帯控訴）を提起している。

Googleは2026年5月22日、D.C.巡回区控訴裁判所に111ページに及ぶ控訴趣意書を提出した。控訴審の口頭弁論は2026年後半または2027年初頭に行われる見通しである。クロス控訴をどこまで積極的に進めるか、迅速な審理を求めるか、あるいは「AI検索の新規参入者はデータ共有の是正措置から除外すべきだ」というGoogleの新たな主張にどう対応するかといった判断は、通常、政治的任用によるリーダーシップの判断を必要とする。正式なトップが不在のままでは、キャリア職員は明確な方針がない中でこれらの難しい判断を迫られることになる。

また、Appleに対するスマートフォンの独占禁止法訴訟も同様の課題を抱えている。2025年6月、ニュージャージー州の連邦地裁がAppleによる訴訟却下の申し立てを却下し、政府側が「Appleはスマートフォン市場で約65%のシェアを持ち、独占力を維持している」と説得力をもって主張したと認めたため、訴訟は証拠開示（ディスカバリー）段階に移行した。どの文書の提出を強制し、どのように訴訟を進めるかという戦略的判断には、持続的な指導力が必要とされるが、リーダー不在の組織では安定した対応が困難になる可能性がある。

■5ヶ月で2人のトップが去った背景

反トラスト局における指導部の不安定さは、アセフィ氏の退任に始まったことではない。上院で78票の賛成を得て超党派の支持で承認されたゲイル・スレーター（Gail Slater）前司法次官補は、訴訟戦略を巡る司法省高官との衝突の末、2026年2月12日に更実に追い込まれたと報じられている。直接の対立点となったのは、Hewlett Packard Enterprise（HPE）によるJuniper Networks買収の和解案に対するスレーター氏の反対であった。彼女の部下2人がこの和解案に抵抗したとして解雇されたと報じられ、その後スレーター氏自身も更実されたという。

スレーター氏の就任前にも代行を務めていたアセフィ氏は、組織を安定させる人物として復帰した。同氏の任期中は、Live NationおよびTicketmasterとの和解合意の最終決定など、激動の時期となった。この和解案は、消費者団体や、当初の訴訟構築を支援した元司法省上級弁護士2人から強い批判を浴びた。元訴訟担当副ディレクターのデビッド・ダールキスト（David Dahlquist）氏は、和解合意前にDOJは勝訴できる訴訟を準備していたと確信していると公に述べた。なお、連邦政府の和解案を拒否した州は、2026年4月15日にLive Nationに対する陪審判決で勝訴を勝ち取っている。

アセフィ氏はまた、Google検索の是正措置の実施における初期段階（コンプライアンスを監視する5人の技術委員会との調整が必要）を管理し、Apple訴訟の却下後の手続きフェーズを通じて同局を導いた。

■後任候補アダム・カンデューブ氏の経歴と懸念

Bloombergが6月25日に報じたところによると、ホワイトハウスは司法省職員に対し、新たな指名が間近であることを伝えた。次の反トラスト担当司法次官補には、連邦通信委員会（FCC）の法律顧問であるアダム・カンデューブ（Adam Candeub）氏が指名される見通しである。しかし、カンデューブ氏は直接的な反トラスト法執行の経験を欠いており、そのキャリアは電気通信とメディア規制が中心である。同局が世代交代を象徴するような重大な企業法執行を同時に管理しているこの時期において、同氏の起用は異例の選択肢となる。

カンデューブ氏は電気通信規制と憲法が専門である。2025年2月からFCCの法律顧問として、ブレンダン・カー委員長の下でディズニーの多様性慣行に関する調査を含む放送調査に取り組んできた。トランプ第1期政権時には国家電気通信情報管理局（NTIA）の次官補代理（代行）を務めた。また、ヘリテージ財団の「プロジェクト2025（Project 2025）」レポートの執筆者でもあり、連邦取引委員会（FTC）に関するセクションを執筆した。その中で同氏は、反トラスト法執行は価格効果を超えて、プライバシーや子供のオンライン安全性の懸念を含めるように視野を広げるべきだと主張している。

The Capitol Forumによると、カンデューブ氏はホワイトハウスで面接を受けた3人の候補者の1人であり、他には下院共和党の上級顧問アダム・セラ（Adam Cella）氏、第1期トランプ政権で司法省高官を務めたマイケル・マレー（Michael Murray）氏がいたという。

トランプ政権の反トラスト姿勢に対する批判者は、この後任人事を懸念の目で見ている。CBS Newsによると、バイデン政権下で司法省の反トラスト政策顧問を務め、現在は下院議員選挙に出馬しているリード・ショウォルター（Reed Showalter）氏は、「和解のレベルから、トランプ第2期政権において反トラストは死んだことが極めて明らかだ」と率直に評価している。

また、The Capitol Forumは、司法省とホワイトハウスのよりトップダウン的な管理スタイルにより、反トラスト局が通常享受してきた半自律性がすでに失われていると報じている。これは、新しい司法次官補が、前任者よりもホワイトハウスの緊密な監督下で活動することを意味する。

■政治的指導者不在の中での今後の訴訟運営

上院の承認プロセスを考慮すると、いかなる指名候補者も数ヶ月に及ぶ承認期間に直面することになり、同局は2026年後半まで常任の承認されたリーダーを欠く可能性がある。その間、キャリア職員が日常の訴訟実務を処理することになる。

しかし、反トラストの是正措置の専門家は、メータ判事がGoogleに科したような「行動的是正措置」が意図通りに機能するには、政府による持続的かつ積極的な法執行姿勢が必要だと指摘する。政府がコンプライアンスを積極的に監視し、解釈の争いを提起し、控訴戦略を効果的に追求しなければ、被告企業に是正措置の現実世界への影響を狭めたり遅らせたりするレバレッジを与えることになる。2001年のMicrosoftの同意審決（司法省の政治的リーダーシップの交代後に合意に達した）は、リーダーシップの交代が反トラストの是正措置を積極的なものから妥協的なものへとシフトさせる典型的な先例として最も頻繁に引用される。

当面の間、反トラスト局の司法次官補代理たち（企業合併担当のチャーリー・ベラー（Charlie Beller）氏、国際・控訴担当のディナ・カレイ（Dina Kallay）氏、民事行為担当のニコール・サリン（Nicole Sarrine）氏など）が留まり、承認の空白期間中、同局の進行中の訴訟案件を担うキャリア職員として活動する。

保守的な政策サークルにおけるカンデューブ氏の立ち位置は、彼がイデオロギー的に動機付けられているが、従来の反トラスト基準からは方向性が予測不可能な法執行を追求する可能性があることを示唆している。プロジェクト2025の著作で、彼はFTCが子供のプライバシーに関してビッグテックに対してより積極的な姿勢を取るべきだと主張した。これは市場構造ではなく消費者保護の枠組みである。これがGoogleやAppleの訴訟において、より積極的な法執行につながるのか、それともより妥協的な法執行につながるのかは、彼の規制当局としての実績だけからは判断できない。なぜなら、彼の実績には直接的な反トラスト法執行の仕事が含まれていないからである。

カンデューブ氏は今週、トランプ大統領、トッド・ブランチ司法長官代行、アンドリュー・ファーガソンFTC委員長、デビッド・ウォリントンホワイトハウス法律顧問と面会し、この役職について話し合った。彼の指名には上院の承認が必要であり、そのプロセスには決まったスケジュールはなく、このレベルの役職であれば2026年後半以降に及ぶ可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●アセフィ氏の退任後、現在誰が司法省反トラスト局を率いているのですか？

2026年6月28日現在、アセフィ氏の後任として反トラスト担当の司法次官補（代行または常任）は公表されていません。キャリア職員である司法次官補代理たちがそれぞれの役割に留まり、同局の訴訟案件の処理を継続します。ホワイトハウスはFCC法律顧問のアダム・カンデューブ氏を正式に指名する見通しですが、本稿執筆時点では正式な発表は行われておらず、常任トップに必要な上院の承認にはさらに数ヶ月かかる可能性があります。

●このリーダーシップの空白期間中、Googleの反トラスト訴訟はどうなるのですか？

D.C.巡回区控訴裁判所におけるGoogleの検索是正措置に関する控訴手続きは、司法省反トラスト局のトップが誰であるかに関わらず継続されます。日常の訴訟実務はキャリア職員が担当します。しかし、Chromeの売却を求める政府のクロス控訴をどこまで積極的に進めるか、GoogleのAI参入者に関する主張にどう対応するかといった控訴戦略の決定には、通常、上院で承認された政治的リーダーシップによる指示が必要です。そうした指示がない場合、キャリア職員はより保守的な（慎重な）姿勢をとる可能性があり、最終的な控訴審の弁論においてGoogleに有利に働く可能性があります。

●カンデューブ氏に反トラスト法執行の経歴がないことは、なぜ重要なのですか？

司法省における反トラスト法執行は、世界で最も豊富な資金力を持つ法務チームを相手に、数年に及ぶ複雑な訴訟を戦うことを意味します。司法次官補は戦略を立て、どの訴訟を優先するかを決定し、是正措置をどこまで積極的に求めるかを判断し、裁判所との関係を管理します。法執行の経歴がないリーダーは、Google、Apple、そして判決後のLive Nationの是正措置手続きという3つの画期的な訴訟が、時間的制約のある極めて重要な局面にある中で、急激な学習曲線をたどる必要があります。カンデューブ氏の電気通信分野の経歴は、訴訟の技術的な側面の一部には関連する可能性がありますが、反トラスト訴訟の法廷における直接的な経験の代わりにはなりません。

●司法省がGoogleに対して勝ち取った「行動的是正措置」とは何ですか？また、なぜ法執行の姿勢が重要なのですか？

メータ判事が2025年9月に下した命令は、強制的な会社分割ではなく、Googleの行為を制限する「行動的是正措置」を課すものでした。これには、Google検索およびChromeの独占的配信契約の禁止、競合他社との義務的なデータ共有、5人のメンバーからなる技術委員会による監視が含まれます。行動的是正措置が機能するかどうかは、積極的な法執行にかかっています。政府はコンプライアンスを監視し、解釈の争いを訴訟で解決し、6年間の執行期間にわたって圧力を維持し続けなければなりません。司法省が消極的な姿勢をとれば、裁判所が正式に是正措置を縮小しなくても、Googleは実質的に是正措置の適用範囲を狭めるためのレバレッジを得ることになります。

元記事: DOJ Antitrust Division Loses Second Chief in Five Months as Google, Apple Cases Hang in Balance