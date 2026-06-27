*06:21JST タイトル： NY株式：NYダウは44.51ドル安、AIへの懸念が重し

米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了した。

人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。セクター別ではソフトウエアサービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。

半導体のオン・セミコンダクター（ON）はスマートデバイス向け半導体のシノプティクス（SYNA）買収を巡り懐疑的見方が広がり下落。シノプティクス（SYNA）も下落した。バイオのモデルナ（MRNA）は新インフルエンザ対抗ワクチンの当局承認が近いとの報道で、大幅高。

航空宇宙企業のロケットラボ（RKLB）はNASAから2つのミッション打ち上げ事業者として選定され、上昇。靴メーカーのクロックス（CROX）はアナリストが投資判断引き上げ、上昇。携帯端末アップル（AAPL）は、スマート眼鏡や複合現実（MR）ヘッドセット「ビジョン・プロ」の開発責任者がAI開発会社のオープンAIに移籍することが発表されたが、買戻しが優勢となった。

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、広範なインフレ圧力で、年内1回の利上げ見込むとした。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》