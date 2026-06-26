マイクロン、2026年Q3売上高が前年比4倍超の414億ドルに――1000億ドル規模の長期契約で「AIメモリの好不況サイクル」打破へ

米半導体大手マイクロン・テクノロジーが発表した2026年会計年度第3四半期決算は、売上高が前年同期比4倍超となる414億6000万ドル（約6兆7165億円）に達した。同時に、総額約1000億ドル（約16兆2000億円）以上にのぼる16件の複数年供給契約を締結したことを公表。AI向け高帯域幅メモリ（HBM）の爆発的な需要を背景に、従来のメモリ業界特有の激しい好不況サイクルを克服しようとする同社の戦略が鮮明になっている。

■過去最高の決算と「サイクル打破」を狙う長期契約

マイクロン・テクノロジー（Micron Technology）が発表した2026年会計年度第3四半期（Q3）決算は、売上高が前年同期の93億ドルから4倍以上に急増し、414億6000万ドル（約6兆7165億円、1ドル＝162円換算、以下同様）に達した。同時に同社は、最低でも計約1000億ドル（約16兆2000億円）の契約売上高が見込まれる16件の複数年供給契約を発表。これらが相まって、同社の47年の歴史において最も重要な決算発表となった。

この契約こそが、数字の裏にある本質的なストーリーである。過去30年間、DRAMメモリビジネスは信頼性の高い一定のパターンをたどってきた。サプライヤーが好況期に生産能力を増強し、市場に製品が溢れて価格が暴落すると、需要が回復するまでの数年間は損失を抱えながら耐え忍ぶというサイクルだ。しかし、マイクロンが発表した16件の「戦略的顧客契約（SCA）」は、同社がこれまでに達成したことのない高水準の粗利益率を保証する価格下限を設定した「テイク・オア・ペイ（引取基準、または不引取払）」契約であり、この従来のパターンを根本から覆すことを直接的な狙いとしている。サンジェイ・メロートラ（Sanjay Mehrotra）CEOは決算説明会で、「メモリ供給がいつ増加する需要に追いつくことができるか、現時点では見通せない」と述べた。

この決算内容と業績見通し（ガイダンス）を受けて、同社の株価は時間外取引で約14%上昇して約1,190ドル（約19万2780円）となり、年初来の上昇率は約325%に達した。

■2026年Q3決算の主要財務数値

マイクロンの発表によると、米国会計基準（GAAP）に基づく当四半期の純利益は282億4000万ドル（約4兆5749億円、希薄化後1株あたり24.67ドル）に達し、前年同期の18億8500万ドル（同1.68ドル）から大幅に増加した。非GAAP（調整後）ベースの純利益は288億6000万ドル（約4兆6753億円、希薄化後1株あたり25.11ドル）となり、ウォール街のコンセンサス予想である約20.28ドルを23.8%上回った。

非GAAPベースの粗利益率は、同社史上最高となる84.9%に達し、前年同期の39%から急上昇した。営業利益は337億ドル（約5兆4594億円）で、営業利益率は81.2%を記録。営業キャッシュフローは253億9000万ドル（約4兆1132億円）に達し、設備投資ネット額71億ドル（約1兆1502億円）を差し引いた調整後フリーキャッシュフローは183億ドル（約2兆9646億円）となった。

期末時点の現金、有価証券、および使途制限付き現金は302億ドル（約4兆8924億円）だった。取締役会は、1株あたり0.15ドルの四半期配当を宣言しており、7月6日時点の株主名簿に記載された株主に対し、7月21日に支払われる予定である。

■AIが牽引する4つの事業部門すべてで過去最高を記録

マイクロンの4つの事業部門はすべて当四半期に過去最高の売上高を記録したが、なかでもデータセンター部門が他を大きく引き離して牽引した。

AIアクセラレータ向けの高帯域幅メモリ（HBM）を含む「コア・データセンター事業部門」の売上高は、前年同期の15億3000万ドル（粗利益率38%）から115億2000万ドル（約1兆8662億円、粗利益率87%）へと急増した。「クラウド・メモリ事業部門」の売上高は137億7000万ドル（約2兆2307億円、粗利益率83%）となり、前年同期の33億9000万ドル（粗利益率58%）から大幅に増加した。これらデータセンター関連の合計売上高は当四半期で250億ドル（約4兆500億円）を超え、年率換算で1000億ドルを上回るペースとなっている。この中には、前四半期比で2倍以上に増加し、50億ドル（約8100億円）を突破したデータセンター向けSSDの売上高も含まれる。

「モバイル・クライアント事業部門」の売上高も、コア・データセンター部門と同額の115億2000万ドル（約1兆8662億円）に達し、粗利益率87%、営業利益率86%を達成した。さらに「車載・組み込み事業部門」も、供給制限を見越した自動車メーカーによる購入前倒しが追い風となり、前年同期比4倍の46億3000万ドル（約7501億円、粗利益率79%）に急増した。

■次世代メモリ「HBM4」の仕組みと製造コストの影響

マイクロンのデータセンター事業を支える核心にあるのが、高帯域幅メモリ（HBM）である。これは、一般的なノートPCに搭載されているDRAMとは根本的に異なるメモリ構造を持つ。チップを基板上に平らに配置するのではなく、複数のDRAMダイを垂直に積層し、「シリコン貫通電極（TSV）」と呼ばれる数千本の微細な銅のチャネルで接続する。この積層されたメモリが、シリコンインターポーザ上でAIプロセッサのすぐ隣に配置されることで、データ経路が短縮され、毎秒テラバイト単位の帯域幅を実現する。

米エヌビディア（Nvidia）の「Vera Rubin」プラットフォーム向けに今年から本格量産が開始されたマイクロンの「HBM4」は、データバス幅を前世代の「HBM3E」の2倍となる2,048ビットに拡張し、1スタックあたり毎秒2.8テラバイトを超える帯域幅を達成している。また、従来の層間接続に用いられていたハンダのマイクロバンプに代わり、銅同士を直接接合する「ハイブリッドボンディング」を導入。これにより熱抵抗を低減し、パッケージの全高を抑えながら、より高い積層を可能にした。マイクロンのHBM4は、HBM3Eと比較して2.3倍以上の帯域幅を提供し、電力効率も20%以上向上しているという。

しかし、この優れた技術的性能は製造コストの上昇を伴い、メモリを搭載する製品の購入者すべてに大きな影響を及ぼす。HBMは1ギガバイトあたり、標準的なDDR5チップの約3倍のシリコンウェハー面積を必要とする。マイクロンがウェハーをHBM生産に振り向けることは、消費者向けメモリ市場に供給されるウェハーが減少することを意味する。スマートフォンやPCの需要が比較的横ばいであるにもかかわらず、2025年初頭からDRAM価格が200%以上も上昇しているのはこのためである。マイクロンの経営陣は水曜日の説明会で、新しい製造工場からの有意義な生産出荷は2028会計年度まで見込めず、需要と供給のギャップがいつ解消されるかについては見通せないと語った。

なお、同社はすでに「1-gamma（1γ）」DRAMプロセスノードを採用した「HBM4E」の開発を進めており、2027暦年中の量産開始を目指している。現在のHBM4生産の基盤となっている「1-beta（1β）」DRAMノードは、同社が現在実用化している中で最も先進的なDRAMプロセス技術であり、HBM4Eで1-gammaへ移行することにより、さらなる高密度化と電力効率の向上が期待される。

■30年の「好不況サイクル」に挑む構造的な賭け

水曜日の発表で最も重要だったのは、売上高の数字そのものではない。現代のメモリ業界の歴史においてどの企業も成し遂げられなかったこと、すなわち「次の不況が到来する前に、その不況期における利益率を保証する」ことを目指して設計された、16件の「戦略的顧客契約（SCA）」の構造である。

マイクロンの発表資料によると、データセンター、消費者向け、車載市場の各セグメントにわたる大手顧客4社および中堅顧客3社との間で、計16件のSCAが締結された。このうち14件の契約には、残りの契約期間全体で計約1000億ドル（約16兆2000億円）の累積最小売上コミットメントが含まれている。これらの契約は「テイク・オア・ペイ」方式で構成されており、市場価格が下落した場合でも、顧客は合意された数量を購入する義務を負う。契約期間は2026年から2030年までの5年間（車載向け契約は3年間）となっている。

契約内の価格設定には、過去のどのメモリサイクルで達成されたレベルをも上回る粗利益率をマイクロンに保証する「下限価格（フロア）」が設定されている。一方で、上限価格（シーリング）は、ほぼ現行の2026年第2四半期（暦年）の市場価格付近に設定されている。計画されているすべての契約が実行された場合、マイクロンは自社売上高の約半分以上がこれらの契約コミットメントの対象となり、固定価格または上限価格付きの契約が売上高の約40%を占めると予測している。

さらに、売上コミットメントに加えて、マイクロンは顧客から220億ドル（約3兆5640億円）の前払い金（デポジット）および資金調達コミットメントを回収している。マーク・マーフィー（Mark Murphy）CFOは、「これにより需要の可視性が高まる。投資を確実に行うための確約されたボリュームを確保できた」と説明した。これらのSCAは、契約期間中におけるマイクロンのDRAM出荷量の約20%、NAND出荷量の約3分の1をカバーする。

フューチュラム・グループ（Futurum Group）のCEOであるダニエル・ニューマン（Daniel Newman）氏は、この構造的地位について次のように簡潔に評価している。「AI構築の規模とスピードは常に過小評価されており、供給制約を背景にメモリは今後もプレミアム価格を維持し続けるだろう」

また、マイクロンの目標株価を660ドルから1,500ドル（約24万3000円）に引き上げたTDコーウェン（TD Cowen）のアナリスト、クリシュ・サンカー（Krish Sankar）氏は、「AIにおけるメモリの役割は循環的（サイクリカル）なものではなく、構造的なものだ」と主張する。一方で、5月中旬の株価水準で主要なメモリ関連株はすべて割高であると指摘したモーニングスター（Morningstar）のアナリストらを含む弱気派は、現在の供給不足を引き起こしている投資こそが、歴史的に将来の供給過剰を生み出してきた投資そのものであると反論。テックインサイト（TechInsights）のアナリストらも、2027年までに業界全体が低迷期に入ると予測している。

■Q4ガイダンス：売上高500億ドルを見込む

マイクロンの2026会計年度第4四半期（Q4）の業績見通し（ガイダンス）は、売上高が500億ドル（約8兆1000億円、プラスマイナス10億ドル）と予測されている。この数値は、アナリストのコンセンサス予想である約430億〜440億ドルを約60億〜70億ドル上回るものであり、前年同期（2025年Q4）に記録した98億ドルの5倍以上に相当する。粗利益率はさらに拡大し、約86%に達する見込みだ。

調整後の希薄化後1株あたり利益（EPS）の予測は31.00ドル（プラスマイナス1.00ドル、想定希薄化後株式数は約11億5000万株）となっている。Q4の設備投資額は約100億ドル（約1兆6200億円）と予測されており、政府の補助金等を見込んだ2026会計年度通期の設備投資ネット額は約270億ドル（約4兆3740億円）に達する見通しだ。また、2027会計年度の四半期ごとの設備投資額は、2026年Q4の水準を上回る見込みであるという。

同社は、超過フリーキャッシュフローの100%を株主に還元する計画である。この還元方針は、SCA契約に基づく220億ドルの前払い金によって一部可能となっており、これにより拡張計画に伴う資本リスクが軽減されている。

■HBMの供給不足が消費者向けメモリ価格に与える影響

2026年にスマートフォンを購入する約30億人の人々や、PCやノートPCを購入する数億人の消費者にとって、マイクロンの記録的な利益率は直接的なコスト負担を意味する。エヌビディアのデータセンター向けにHBM生産へと転換されているウェハー生産能力は、かつて消費者向けデバイスのDRAMを生産していた能力そのものであり、この供給シフトによってDRAM価格は2025年初頭から200%以上上昇している。2026年のスマートフォン平均価格は過去最高の523ドル（約8万4726円）に達したが、これはメモリコストの上昇が主な要因であるとされている。

現在、商業規模でHBMを生産できる企業は、世界でSKハイニックス（SK Hynix）、サムスン電子（Samsung）、マイクロンの3社のみである。2025年の世界HBM市場シェアは、SKハイニックスが約61%、サムスンが約17%、マイクロンが21%を占めていたとされる。マイクロンは、最先端DRAMを米国内で生産する唯一の米国メーカーであり、2024年12月に最終決定された61億6500万ドル（約9987億円）のCHIPS法に基づく資金援助や、2025年6月に発表された米国内の半導体製造および研究に長期的に2000億ドル（約32兆4000億円）を投資するという拡大計画に支えられている。

マイクロンの予測によると、HBMの獲得可能な最大市場規模（TAM）は2028年まで年平均約40%で成長し、2025年の推定350億ドルから約1000億ドル（約16兆2000億円）規模に達する見通しだ。同社は2026年1月に、ニューヨーク州クレイで計画している総額1000億ドル規模の数十年にわたる半導体製造コンプレックスの建設を開始している。

■注目ポイントQ&A

●マイクロンの2026年第3四半期（Q3）決算の概要を教えてください。

売上高は前年同期比346%増の414億6000万ドル（約6兆7165億円）に達し、ウォール街の予想（約352億5000万ドル）を大きく上回りました。調整後（非GAAP）の1株あたり利益（EPS）は25.11ドルで、市場予想の約20.28ドルを上回っています。また、最低1000億ドル（約16兆2000億円）の契約売上高が見込まれる16件の「戦略的顧客契約（SCA）」を発表したほか、第4四半期（Q4）の売上高見通しを市場予想を大幅に上回る500億ドル（約8兆1000億円）と発表しました。

●「戦略的顧客契約（SCA）」とは何ですか？なぜ重要なのですか？

SCAは、2030年までのDRAM出荷量の約20%、NAND出荷量の約3分の1をカバーする複数年の「テイク・オア・ペイ（引取基準、または不引取払）」供給契約です。市場価格が下落した場合でも、顧客は合意された数量を購入する義務を負います。また、過去のどのサイクルよりも高い粗利益率を保証する「下限価格」が設定されています。この契約は、供給過剰によって過去の利益が吹き飛ぶという、メモリ業界で30年間続いてきた激しい好不況サイクル（ブーム・アンド・バスト）を打破するための構造的な試みとして極めて重要です。

●高帯域幅メモリ（HBM4）はなぜ高価で、通常のDRAMと何が違うのですか？

HBM4は、DRAMチップを平らに並べるのではなく、12枚のDRAMダイを垂直に積層し、微細な銅のチャネル（TSV）で接続する特殊な構造を持っています。これをGPUのすぐ隣に配置することで、通常のDDR5の約40倍に相当する毎秒2.8テラバイト超の圧倒的な帯域幅を実現します。ただし、製造にはDDR5の約3倍のシリコンウェハー面積が必要となるためコストが非常に高く、HBMへの生産シフトが消費者向けDRAMの供給不足と価格高騰を招く要因となっています。

●メモリの供給不足はいつ解消されますか？

マイクロンのサンジェイ・メロートラCEOは、需要の増加に供給がいつ追いつくかについては現時点で「見通せない」と述べています。また、同社の新しい製造工場からの本格的な出荷は2028会計年度まで見込めないとしており、業界全体の供給制約は2027年以降も続く可能性があるとみられています。

元記事: Micron Q3 2026 Earnings: $100B in Contracts Signals AI Memory Cycle Break