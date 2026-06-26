AI需要が招く「メモリ危機」、アップル製品値上げと今秋のiPhone 18への影響予測

アップルはMacやiPadなどの主要製品を一斉に値上げした。背景には、AIデータセンター向けの需要急増に伴う深刻なメモリチップ不足があると報じられている。今秋に発売が予想される「iPhone 18」シリーズでもさらなる値上げの可能性がアナリストから指摘されており、デバイスの購入を検討しているユーザーは今後の価格動向に注意が必要だ。

■主要製品が一斉値上げ、背景に深刻なメモリ不足

アップルは2026年6月25日（現地時間）、Mac、iPad、Vision Pro、HomePod、Apple TVなどの価格を引き上げた。同社がこれほど多くの製品ラインで、モデルチェンジの時期ではないタイミングで一斉に値上げを行うのは異例のことである。この価格改定は世界中のオンラインストアに即座に反映された。

報道やアナリストの分析によると、今回の値上げはAI需要の急増に伴うメモリチップ不足が極めて深刻であり、アップルほどの規模を持つ企業であってもコスト上昇を吸収しきれなくなったことを示している。Macはモデルに応じて100ドル（約1万6,200円、1ドル=162円換算）から300ドル（約4万8,600円、1ドル=162円換算）、iPadは150ドル（約2万4,300円、1ドル=162円換算）から200ドル（約3万2,400円、1ドル=162円換算）値上げされた。さらにアップルは「多くの製品で価格を引き上げざるを得ない段階に達した」と言及しており、アナリストらはこれを今秋登場予定の「iPhone 18（仮称）」の値上げを示唆する警告と受け止めている。

■各製品の新たな価格設定

今回の改定により、数カ月前に発売されたばかりのエントリー向けノートPC「MacBook Neo」は100ドル値上げされ、699ドル（約11万3,200円、1ドル=162円換算）となった。これにより、競合するデルの新型「XPS 13」（699ドル）と同等になり、一部のChromebookを上回る価格設定となった。また、MacBook Air（512GBモデル）は200ドル値上げの1,299ドル（約21万400円、1ドル=162円換算）に、14インチMacBook Pro（1TBモデル）のベースモデルはロイターの報道によると300ドル値上げの1,999ドル（約32万3,800円、1ドル=162円換算）となった。

タブレット製品では、iPad Air（128GBモデル）が599ドルから749ドル（約12万1,300円、1ドル=162円換算）に、11インチiPad Pro（Wi-Fi・256GBモデル）が999ドルから1,199ドル（約19万4,200円、1ドル=162円換算）に引き上げられた。さらに、空間コンピュータ「Vision Pro」は3,499ドルから3,699ドル（約59万9,200円、1ドル=162円換算）へ値上げされ、HomePod、HomePod mini、Apple TVも価格が改定された。一方で、現時点でiPhone、Apple Watch、AirPodsの価格は据え置かれている。

今回の値上げ幅はMacで15%から20%、iPadで15%から25%に達しており、緩やかな微調整を予想していたウォール街のアナリストらにとって驚きをもって受け止められている。

■AIデータセンター需要がもたらす「RAMageddon」

この値上げはアップル単独の決定ではなく、2024年末から世界の半導体業界を再編している製造現場の現実を反映したものだ。

世界のDRAM生産の95%以上を占めるマイクロン、SKハイニックス、サムスンの3社は、AIデータセンターで稼働するエヌビディアのGPUクラスター向けに、高帯域幅メモリ（HBM）の生産を最優先している。調査会社Sourceabilityの分析によると、この生産シフトによって一般消費者向けの従来型DRAMやNANDフラッシュメモリの供給が逼迫しているという。

調査会社TrendForceによると、2026年第1四半期だけでDRAM価格は最大98%上昇し、現四半期でもさらに58%から63%の上昇が予測されている。また、同期間にNANDフラッシュ価格も55%から60%上昇した。Counterpoint Researchの報告では、メモリとストレージのコストは過去3四半期で約4倍に跳ね上がっており、業界内ではこの現象を「RAMageddon（メモリの終末）」と呼ぶ声もある。

マイクロンはアップルの発表前日、AIインフラ向けのチップ確保を急ぐ顧客から220億ドル（約3兆5,640億円、1ドル=162円換算）規模の長期供給契約を獲得したことを明らかにし、AI需要の凄まじさを裏付けた。技術コンサルティング会社Creative StrategiesのCEOであるベン・バジャリン氏は、「メモリ市場の環境は厳しく、予見可能な将来にわたって構造的に厳しい状況が続だろう」と指摘している。

■メモリ不足が長期化する構造的要因

調査会社IDCは、今回のメモリ不足について「単なる需給の不一致による一時的な不足ではなく、世界のシリコンウェハー生産能力における構造的かつ戦略的な再配分である」と説明している。

AIサーバーで使われるHBMは、一般的なノートPCやスマートフォン向けのDRAMとは構造が異なる。HBMは複数のDRAMダイを垂直に積層し、高度なパッケージング技術を用いてAIアクセラレータチップに直接結合する。これにより、従来のDDR5 DRAMの最大16倍のデータ帯域幅を低消費電力で実現するが、製造上の制約が大きい。

マイクロンの決算開示によると、HBMを1ビット生産するには、従来のDDR5 DRAMの約3倍のクリーンルームウェハー生産能力が必要とされる。HBMはチップサイズが大きく、ウェハー1枚あたりから採取できるチップ数が少ない上、積層プロセスの難しさから歩留まりも低下しやすい。つまり、メーカーがウェハーをHBM生産に回すたびに、消費者向けDRAMの供給量がその3倍の規模で失われる計算になる。

さらに、HBMはウェハー1枚あたりの収益性が消費者向けDRAMの3倍から10倍に達するため、メーカー側にはHBM生産を優先する強い経済的インセンティブが働き続ける。マイクロンのアイダホ工場やSKハイニックスの清州（チョンジュ）工場などの新工場が本格稼働するのは、TrendForceの予測では早くとも2027年であり、大規模な供給過剰の解消は2030年まで見込めないという。インテルの元取締役であるリップブ・タン氏も「2028年までは緩和されない」と厳しい見方を示している。

■コスト吸収の限界に達したアップル

アップルはこれまで、強大な購買力と在庫バッファを活用してコスト上昇分を吸収し、顧客への価格転嫁を避けてきた。しかし、その限界が訪れた。

同社の2026年度第2四半期（1〜3月期）決算では、売上高が前年同期比17%増の1,112億ドル、粗利益率は49.3%を記録したものの、ケバン・パレクCFOは電話会見で、メモリコストの上昇により製品部門の粗利益率が前四半期比で200ベーシスポイント（2%）低下したことを認めていた。ティム・クックCEOも当時、一部製品の供給制約の解消には数カ月を要するとの見通しを示していた。

そして今週、クックCEOはWall Street Journalに対し、「残念ながら値上げは避けられない。コスト上昇を抑え、顧客への影響を防ぐよう努めてきたが、これ以上の維持は不可能になった」とコメント。今回のメモリ不足の深刻さを「100年に一度の洪水」に例え、「40年以上のキャリアの中で、これほどの事態はどの分野でも見たことがない」と語った。

■市場の反応と他社への波及

ロイターによると、この発表を受けてアップルの株価は一時約5%下落し、2月以来最悪の単一取引日での下落率を記録した。しかし、ウェドブッシュ証券のアナリストであるダン・アイブス氏は、アップルがインテルとの提携によるサプライチェーン多様化や、米国製造業への約6000億ドル（約97兆2,000億円、1ドル=162円換算）の投資計画を進めていることを挙げ、投資判断「アウトパフォーム」と目標株価400ドルを維持している。

メモリ不足の影響は業界全体に広がっている。デル、HP、レノボ、ASUSは今年、PC製品の15%から20%の値上げを示唆している。サムスンは米国で「Galaxy S26」の2モデルをそれぞれ100ドル値上げし、マイクロソフトは「Surface Pro（13インチ）」を999ドルから1,499ドル（約24万2,800円、1ドル=162円換算）へと約50%引き上げた。

IDCの予測によると、部品コストの高騰により、2026年のスマートフォン市場は過去最大となる約14%の減少、PC市場は11.3%の減少となる可能性がある。また、アップル製品の平均販売価格は2026年に12%上昇するとロイターは報じている。さらにJPモルガンの分析では、2027年までにiPhoneの総製造コストに占めるメモリ部品の割合が、現在の約10%から最大45%に達する可能性があるという。

■今秋の「iPhone 18」も値上げされるのか？

アップルがさらなる値上げの可能性を排除していないことから、アナリストらは2026年9月に発表が期待される「iPhone 18」シリーズの価格動向に注目している。

調査会社TechInsightsの予測では、現在の利益率を維持するためには「iPhone 18 Pro」の価格を現行の「iPhone 17 Pro」（1,099ドル〜）より約270ドル（約4万3,700円、1ドル=162円換算）引き上げ、1,369ドル（約22万1,800円、1ドル=162円換算）程度にする必要があるとみている。同社は、iPhone 18 Proに搭載される12GBのDRAM調達コストだけで約145ドル（約2万3,500円、1ドル=162円換算）に達し、iPhone 17 Proの約39ドル（約6,300円、1ドル=162円換算）から大幅に上昇すると試算している。

一方、9to5Macが報じたJPモルガンの予測では、アップルが自社製モデムの採用などによるコスト削減策を講じることで、iPhone 18 Proモデルの値上げ幅は最大50ドル（約8,100円、1ドル=162円換算）程度に抑えられるとの見方もある。また、Wall Street Journalは部品コスト分析に基づき、iPhone 18 Proの開始価格が1,399ドル（約22万6,600円、1ドル=162円換算）以上になると予測している。

アップルは供給網の多様化に向け、中国のYMTC（長江メモリ）やCXMT（長鑫存儲技術）からのメモリ調達を模索しているとYahoo FinanceやTechRadarで報じられているが、両社は米国政府の制約リストに含まれており、地政学的リスクを伴う。

2026年9月1日付で新CEOに就任予定のジョン・ターナス氏（現ハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデント）は、就任と同時にこのメモリ危機とiPhone 18の価格決定という重い課題に向き合うことになる。

■注目ポイントQ&A

●なぜ2026年6月にMacやiPadが値上げされたのですか？

世界的なメモリチップ（DRAMおよびNANDフラッシュ）の深刻な不足により、部品コストが急騰したためです。この不足は、AIデータセンター向けの高帯域幅メモリ（HBM）の需要が急増し、主要メーカーが生産能力をそちらにシフトしたことで、一般消費者向けメモリの供給が逼迫したことに起因しています。

●2026年秋に発売されるiPhone 18も値上げされますか？

アップルはさらなる値上げの可能性を示唆しており、アナリストの間でもiPhone 18シリーズの値上げが予測されています。値上げ幅については、利益率維持のために約270ドルの大幅値上げが必要とする予測（TechInsights）がある一方、自社製部品の採用などによるコスト削減で50ドル程度の上昇に抑えられるとする予測（JPモルガン）もあり、見解が分かれています。

●RAMageddonとは何ですか？

2025年から2026年にかけて発生している世界的なメモリチップ不足を指す業界の俗称です。従来の供給網の混乱とは異なり、メーカーがより収益性の高いAIサーバー向けメモリ（HBM）の生産にウェハー生産能力を割いているため、消費者向けメモリの供給が構造的に不足する現象を特徴としています。

●メモリ価格はいつ頃下がりますか？

アナリストの予測は2027年後半から2030年までと幅があります。TrendForceは2026年後半に価格上昇のペースが鈍化するとみていますが、高止まりは続くと予想されています。また、インテルの元取締役リップブ・タン氏は「2028年までは緩和されない」と述べており、長期化が懸念されています。

元記事: Apple Raises Mac and iPad Prices Up to $300: iPhone 18 May Cost Even More This Fall