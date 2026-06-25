Alphabet株が10%急落、AI設備投資への懸念で市場に明暗──メモリ半導体は逆行高

Alphabetの株価がAI設備投資（Capex）への懸念から約10%急落し、AIインフラ関連株全体に売りが広がった。一方で、SK Hynixなどのメモリ半導体メーカーは逆行高となっており、AI市場における投資リスクの所在が二分されている。投資家は、巨大IT企業（ハイパースケーラー）の巨額投資が将来の収益に結びつくかという不確実性と、供給不足が続くメモリ半導体の確実な需要との間で、リスクの再評価を迫られている。

■市場を動かした巨額の設備投資額

Alphabetの設備投資額の規模は、企業の資本支出の歴史においてほぼ前例がない。2022年に同社がデータセンター、サーバー、ネットワーク機器の構築に費やした費用は約310億ドル（約5兆220億円、1ドル＝162円換算、以下同様）だった。しかし、2026年にはその6倍にあたる1,800億〜1,900億ドル（約29兆1,600億〜30兆7,800億円）に達すると予想されており、2025年に投入された910億ドル（約14兆7,420億円）のほぼ2倍にのぼる。2026年第1四半期の設備投資額だけでも357億ドル（約5兆7,834億円）に達し、その約60%がサーバーに、約40%がデータセンターとネットワークに充てられた。この支出が営業キャッシュを圧迫した結果、第1四半期のフリーキャッシュフローは前年同期比47%減の101億ドル（約1兆6,362億円）に落ち込んだ。コンセンサス予想では、2026年通期のフリーキャッシュフローは約205億ドル（約3兆3,210億円）と見込まれており、これはAlphabetが2025年に創出した733億ドル（約11兆8,746億円）から約72%の減少となる。

このような状況は、規模の差こそあれ、他のハイパースケーラー（巨大クラウド事業者）にも共通している。Alphabet、Amazon、Microsoft、Meta、Oracleの5社による2026年の設備投資額の合計は、現在4,520億ドル（約73兆2,240億円）を超えている。Amazonの直近12カ月のフリーキャッシュフローは、AWS（Amazon Web Services）部門の第1四半期売上高が前年同期比28%増の375億9,000万ドル（約6兆896億円）と過去15四半期で最速の成長を記録したにもかかわらず、95%減の12億ドル（約1,944億円）に激減した。同四半期のAmazonの設備投資額は前年同期比77%増の442億ドル（約7兆1,604億円）に達している。

6月22日（月）の市場が急落に転じたのは、これらの数値が目新しかったからではない。投資家は4月下旬の第1四半期決算発表の時点でこれらを把握していた。変化したのは、懸念を打ち消す材料がなかったことだ。Alphabetのアナト・アシュケナージCFO（最高財務責任者）は、第1四半期の決算説明会で、2027年の設備投資額が2026年の高水準な範囲から「大幅に増加する」とアナリストに語った。この投資抑制がいつ反転するのか、その見通し（ガイダンス）は示されていない。投資家はこの言葉の重みを受け止めている。

■優秀な人材の流出が懸念を深める

設備投資への圧力に加え、6月18日から浮上していた人材流出のニュースが、月曜日の市場の懸念をさらに強める結果となった。Googleのエンジニアリング担当バイスプレジデントであり、AIモデル「Gemini」の共同開発を率いていたノーム・シャジール（Noam Shazeer）氏が、OpenAIへの移籍を発表した。シャジール氏は、現在のほぼすべての人工知能（AI）大規模言語モデル（LLM）の基礎となっているトランスフォーマー（transformer）アーキテクチャを提唱した2017年の著名な論文「Attention Is All You Need」の共同執筆者8人のうちの1人である。Googleは2024年、シャジール氏と研究者チームを彼が共同創業したスタートアップから呼び戻すためだけに、Character.AIの資産買収に約27億ドル（約4,374億円）を費やしたと報じられている。しかし、同氏はそれから2年も経たないうちに、直接の競合相手へと去ってしまった。さらに、Google DeepMindで「AlphaFold2」の開発を主導したノーベル賞受賞研究者、ジョン・ジャンパー（John Jumper）氏も、ほぼ同時期にAnthropicへと移籍した。

これらの離脱報道により、Redditの投資コミュニティ「r/stocks」におけるAlphabetへのセンチメントは、わずか数日で強気から弱気へと一変した。「GoogleがOpenAIとAnthropicにトップAI研究者2人を奪われる」と題されたスレッドは広く共有され、月曜朝までに約500件のアップボート（賛成票）と200件以上のコメントを集めた。これらの退職がGoogle DeepMindの深刻な内部カルチャーの問題を示しているのか、それとも優秀なAI研究者が極めて強い交渉力を持つ市場における日常的な（ただし極めてコストのかかる）人材の流動にすぎないのか、市場は明確な答えがないままリスクを織り込んでいる。

■強気シナリオが崩壊していない理由

今回の株価下落は、業績の悪化を反映したものではない。Alphabetの2026年第1四半期の売上高は前年同期比22%増の1,099億ドル（約17兆8,038億円）に達し、アナリスト予想の1,072億ドル（約17兆3,664億円）を上回った。Google Cloudの売上高は63%増 of 200億ドル（約3兆2,400億円）と過去最高のペースで成長し、クラウドの受注残高（バックログ）は前四半期比でほぼ倍増して4,600億ドル（約74兆5,200億円）を超えた。このうち約半分は今後24カ月以内に売上として計上される見込みである。また、6月初旬に行われたAlphabetの847億5,000万ドル（約13兆7,295億円）の増資において、バークシャー・ハサウェイがアンカー投資家として100億ドル（約1兆6,200億円）を出資したことは、市場で最も注目される長期投資家からの信頼のシグナルとなった。

コンセンサス予想では、Alphabetが現在建設中の新しいデータセンターが稼働し、減価償却サイクルが始まって収益計算書上の資本コストが正常化するにつれ、フリーキャッシュフローは2027年に約355億ドル（約5兆7,510億円）、2028年には約681億ドル（約11兆322億円）へと回復すると予測されている。この回復シナリオが実現すれば、現在のキャッシュフローの落ち込みは構造的な悪化ではなく、一時的な圧縮にすぎないことになる。同社の次の具体的なデータポイントは、7月28日に予定されている2026年第2四半期決算発表となる。

■SpaceXの社債発行発表が圧力を加える

6月12日にナスダックに1株135ドルで上場し、6月16日には一時225ドルを超えて取引されていたSpaceXは、月曜日に少なくとも200億ドル（約3兆2,400億円）を目標とする初の無担保シニア社債の発行を発表したことを受けて16%下落した。この調達資金は、SpaceXが2026年2月にイーロン・マスク氏のAIスタートアップ「xAI」を買収した際に手配したブリッジファイナンスの返済に充てられる予定である。この発表はナスダック史上最大の新規公開株（IPO）から2週間も経たないうちに行われ、市場は同社のAIインフラへの野望が、記録的なIPOだけで供給できる以上の資金を必要としている証拠だと受け止めた。SpaceXの株価は154.60ドルで引け、史上最高値から約31%下落し、IPO価格をわずか14%上回る水準にとどまった。

■メモリ半導体が逆行高となった理由

この日の取引で最も分析的に重要だったシグナルは、何が下落したかではなく、何が上昇したかである。AlphabetやAmazon、Metaなどのハイパースケーラーが事業実行リスクを理由に株価を再評価される一方で、韓国・ソウル市場ではSK Hynixが5.6%高で取引を終え、時価総額は約1兆3,500億ドル（約218兆7,000億円）に達した。これにより、同社は26年ぶりにサムスン電子を抜いて韓国で最も価値のある上場企業となった。米国市場でも、6月24日（水）に予定されているマイクロン・テクノロジー（Micron Technology）の四半期決算発表を控えて、同社や他のメモリ関連株が上昇した。

メモリ株とハイパースケーラー株の動きが分かれた理由は、両者が抱えるリスクの性質の違いにある。

ハイパースケーラーは、構築中のAIインフラが、投入した資本を正当化するのに十分なリターンを生み出すという賭けに出ている。これは将来の「収益化への転換」に対する賭けである。クラウドの受注残高にある契約需要が、投資家が現在耐えているフリーキャッシュフローの圧縮を正当化できるほど迅速に、かつ十分な利益率で実際の売上に転換されるかどうかが問われている。その答えは、顧客の行動や競争環境、AI計算処理の価格動向に依存しており、時間が経たなければ明らかにならない。

対照的に、メモリサプライヤーは収益化への転換という賭けをしていない。彼らは、すでに供給不足に陥っている製品を、すでに購入を約束している顧客に対して、供給制約を反映した価格で販売している。SK Hynixは2025年の世界高帯域幅メモリ（HBM）市場で約61%のシェアを握り、マイクロンの21%、サムスンの17%をリードしており、2026年分のHBM生産枠はすでに完売している。

■代替困難なHBMアーキテクチャの強み

高帯域幅メモリ（HBM）は、ノートPCやサーバーに搭載されている通常のDRAMの単なる改良版ではない。根本的に異なるアーキテクチャを採用している。標準的なDRAMダイはプリント基板上に個別のモジュールとして実装されるが、HBMは複数のDRAMダイを垂直に積み重ね、シリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる微細なチャネルで相互に接続する。このパッケージは、高密度配線ブリッジとして機能する薄い層「シリコンインターポーザ」を介して、GPUやAIアクセラレータのダイのすぐ隣に配置される。Nvidiaの「H100」GPUはこの構成を採用し、毎秒3.35テラバイトのデータ転送速度を実現している。新型の「B300」GPU1基には、それぞれ12個のDRAMダイを垂直に積層したHBMパッケージが8個必要であり、これはB300が1基だけでメモリサブシステムに96個のDRAMダイを消費することを意味する。

HBMスタックは「CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）」と呼ばれる高度なパッケージングプロセスを通じてアクセラレータパッケージに物理的に統合されているため、チップの製造後に汎用のDRAMと交換することは不可能である。SKグループのチェ・テウォン（Chey Tae-won）会長はその影響を次のように明確に述べている。「かつては周辺部品だったものが、今や中核部品となった。SK Hynix'sのHBMを別の製品に置き換えれば、AIシステムが正常に機能しなくなる可能性がある」。この物理的な統合こそが、単なる市場シェアにとどまらず、システムレベルでの代替を防ぐ「アーキテクチャの囲い込み」をもたらし、SK Hynixの強力な価格決定力の源泉となっている。

HBMを量産できる新しい半導体製造工場（ファブ）を建設するには、18〜24カ月の建設期間と、さらに6〜12カ月の生産認定期間が必要となる。2026年に決定された投資が、実際に量産されたHBMとして出荷されるのは早くとも2028年になる。さらに、HBMスタックをアクセラレータダイに物理的に組み立てるTSMCのCoWoS先進パッケージング容量は、少なくとも2026年中期まで予約で埋まっており、ウェーハ供給そのものとは別の構造的な制約となっている。今年出荷されるほとんどのAIアクセラレータに採用されている世代「HBM3E」は、サーバー向けDDR5 DRAMの4〜5倍の単価で取引されている。この供給不足は一時的なミスマッチではなく、解決までに数年を要する物理的・物流的な制約である。

ハイパースケーラーの事業実行リスクを負うことなくAIへの投資姿勢を示したい投資家にとって、メモリ半導体、特にSK Hynixは好ましい投資手段となっている。

■今回の急落が示すAI投資サイクルへの影響

月曜日の市場の動きは、テクノロジー株からの資金流出やAIの否定を意味するものではない。不確実性に対する、より精密な価格の再評価（リプライシング）であった。最も激しく下落したのは、投入された資本と回収される収益との間のギャップが最も広く、かつ不透明な銘柄だった。一方で上昇したのは、供給制約によって、すでに契約済みの価格で測定可能な価格決定力が生じている銘柄である。

AI設備投資に対する懐疑論は、2026年中期における重要なマクロテーマの一つとなっている。かつてはすべてのAIインフラサプライヤーの収益を保証するものとして扱われていたハイパースケーラーの投資公約は、現在では企業ごとにその収益化への転換の証拠が厳しく吟味されている。Alphabetの10%の下落は、同社の株主だけでなく、ハイパースケーラーの需要公約を確実な収益と見なしてAIインフラへの投資価格を設定してきたベンチャーキャピタルやプライベートエクイティの投資エコシステム全体にとっても重要な意味を持つ。この前提が維持されれば、現在のキャッシュフローの落ち込みは一時的なものであり、2027年および2028年のコンセンサス予想が示す回復軌道は現実のものとなる。しかし、もし前提が崩れれば、月曜日の市場の動きは、より大きな変動の始まりにすぎないことになる。

次の2つの試金石はすぐに訪れる。マイクロンが水曜日に決算を発表し、続いてAlphabetが7月28日に決算を発表する。

■注目ポイントQ&A

●2026年6月22日にAlphabetの株価が急落したのはなぜですか？

同社の巨額のAIインフラ投資（2026年の設備投資額は2022年の6倍にあたる1,800億〜1,900億ドルと予想）が、フリーキャッシュフローの回復にいつ結びつくのかについて、投資家が懸念を強めたためです。また、Geminiの共同開発者であるノーム・シャジール氏のOpenAIへの移籍や、ノーベル賞受賞者ジョン・ジャンパー氏のAnthropicへの移籍といった優秀な人材の流出が重なり、人材維持への懸念も加わりました。

●ハイパースケーラーの株価が下落する一方で、メモリ半導体株が上昇したのはなぜですか？

メモリ半導体メーカー、特にSK Hynixやマイクロンは、異なる性質のAI需要の恩恵を受けているためです。高帯域幅メモリ（HBM）は2026年分がすでに高値で完売しており、CoWoSと呼ばれる製造プロセスを通じてAIアクセラレータに物理的に統合されるため、汎用DRAMとの代替が不可能です。投資家は、ハイパースケーラーの将来的な収益化リスクを避けるため、現時点で強力な価格決定力を持つメモリ株に資金を移動させています。

●高帯域幅メモリ（HBM）とは何ですか？なぜAIにとって重要なのでしょうか？

HBMは、複数のDRAMダイを垂直に積み重ねてシリコン貫通電極（TSV）で接続し、プロセッサのすぐ隣に配置するメモリ技術です。これにより、通常のDRAMでは不可能な毎秒テラバイト級の超高速データ転送を実現します。NvidiaのH100やB300などの主要なAIアクセラレータの動作に不可欠であり、製品サイクルの途中で汎用品に置き換えることができない物理的な構造を持っています。

●Alphabetのフリーキャッシュフローはいつ回復する見通しですか？

市場のコンセンサス予想では、現在建設中のデータセンターが稼働し、減価償却費が平準化されることで、フリーキャッシュフローは2027年に約355億ドル、2028年には約681億ドルに回復すると予測されています。同社がこの見通しを更新する次の機会は、7月28日に予定されている2026年第2四半期の決算発表です。

元記事: Alphabet Drops 10% on AI Capex Fears: Memory Chip Rally Reveals a Split Market