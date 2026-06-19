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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:59JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、ガラス・土石製品、電気機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか精密機器、その他 金融業、医薬品、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 7,040.81 ／ 8.67
2. 石油・石炭製品 ／ 2,693.97 ／ 2.42
3. 鉱業 ／ 1,021.39 ／ 1.77
4. ガラス・土石製品 ／ 2,808.65 ／ 0.52
5. 電気機器 ／ 9,340.18 ／ 0.42
6. パルプ・紙 ／ 633.59 ／ 0.35
7. 水産・農林業 ／ 725.25 ／ 0.00
8. 食料品 ／ 2,747.06 ／ -0.04
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,609.71 ／ -0.09
10. 電力・ガス業 ／ 660.98 ／ -0.12
11. 建設業 ／ 2,766.1 ／ -0.19
12. 不動産業 ／ 2,502.4 ／ -0.19
13. 陸運業 ／ 2,135.91 ／ -0.26
14. 卸売業 ／ 5,549.47 ／ -0.52
15. 金属製品 ／ 2,168.59 ／ -0.59
16. 輸送用機器 ／ 4,519.61 ／ -0.68
17. ゴム製品 ／ 5,667.73 ／ -0.68
18. 鉄鋼 ／ 735.82 ／ -0.69
19. 機械 ／ 5,227.53 ／ -0.69
20. 小売業 ／ 2,271.74 ／ -0.75
21. 化学工業 ／ 3,254.06 ／ -0.80
22. その他製品 ／ 5,536.48 ／ -0.88
23. 空運業 ／ 233.08 ／ -0.97
24. 保険業 ／ 3,769.81 ／ -1.07
25. 情報・通信業 ／ 8,044.8 ／ -1.21
26. サービス業 ／ 3,441.64 ／ -1.35
27. 繊維業 ／ 936.76 ／ -1.51
28. 証券業 ／ 872.8 ／ -1.73
29. 海運業 ／ 1,927.94 ／ -1.87
30. 医薬品 ／ 3,706.49 ／ -2.19
31. その他金融業 ／ 1,553.98 ／ -2.36
32. 精密機器 ／ 14,521.88 ／ -2.51
33. 銀行業 ／ 686.97 ／ -3.10《CS》
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