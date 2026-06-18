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6月18日本国債市場：債券先物は128円03銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 6月18日本国債市場：債券先物は128円03銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付127円94銭 高値128円16銭 安値127円89銭 引け128円03銭
2年 1.381％
5年 1.857％
10年 2.601％
20年 3.500％
18日の債券先物9月限は127円94銭で取引を開始し、128円03銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.17％、10年債は4.45％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.93％、英国債は4.75％、オーストラリア10年債は4.77％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 前回3.75％
・米・新規失業保険申請件数(先週) 前回22.9万件
・米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) 予想12.0 前回-0.4
・英・ILO失業率(2-4月) 前回5.0％
・NZ・GDP(1-3月) 予想1.1％ 前回1.3％
・スイス・中央銀行が政策金利発表 予想0％ 前回0％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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