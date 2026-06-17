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東証業種別ランキング：ガラス・土石製品が上昇率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：ガラス・土石製品が上昇率トップ
ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほか機械、精密機器、電気機器、繊維業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、陸運業、サービス業、情報・通信業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ガラス・土石製品 ／ 2,776.37 ／ 2.26
2. 機械 ／ 5,205.97 ／ 1.94
3. 精密機器 ／ 14,580.17 ／ 1.58
4. 電気機器 ／ 9,074.35 ／ 1.28
5. 繊維業 ／ 949.13 ／ 1.24
6. 化学工業 ／ 3,281.61 ／ 1.17
7. 金属製品 ／ 2,138.07 ／ 1.04
8. 銀行業 ／ 685.65 ／ 0.83
9. 鉱業 ／ 998.4 ／ 0.82
10. 建設業 ／ 2,739.91 ／ 0.78
11. 証券業 ／ 890.17 ／ 0.76
12. 医薬品 ／ 3,725.22 ／ 0.52
13. 小売業 ／ 2,289.17 ／ 0.46
14. パルプ・紙 ／ 634.97 ／ 0.46
15. ゴム製品 ／ 5,726.54 ／ 0.40
16. その他製品 ／ 5,591.48 ／ 0.37
17. 食料品 ／ 2,692.22 ／ 0.35
18. その他金融業 ／ 1,568.1 ／ 0.28
19. 石油・石炭製品 ／ 2,673.36 ／ 0.25
20. 卸売業 ／ 5,594.36 ／ 0.18
21. 非鉄金属 ／ 6,590.44 ／ 0.13
22. 電力・ガス業 ／ 663.02 ／ 0.01
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,584.03 ／ -0.10
24. 輸送用機器 ／ 4,578.32 ／ -0.19
25. 空運業 ／ 238.02 ／ -0.42
26. 不動産業 ／ 2,517.05 ／ -0.57
27. 保険業 ／ 3,752.4 ／ -0.75
28. 水産・農林業 ／ 725.8 ／ -0.84
29. 情報・通信業 ／ 8,014.7 ／ -0.88
30. サービス業 ／ 3,392.64 ／ -0.89
31. 陸運業 ／ 2,134.27 ／ -0.91
32. 鉄鋼 ／ 732.55 ／ -0.99
33. 海運業 ／ 1,989.16 ／ -2.19《CS》
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