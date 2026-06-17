*15:42JST 6月17日本国債市場：債券先物は128円17銭で取引終了

1. 不動産業 ／ 1,402.25 ／ -0.872. 空運業 ／ 286.58 ／ -1.233. 保険業 ／ 964.09 ／ -1.294. 輸送用機器 ／ 2,571.39 ／ -1.605. 小売業 ／ 1,120.88 ／ -1.636. 情報・通信業 ／ 3,614.17 ／ -1.647. 医薬品 ／ 2,673.45 ／ -1.678. 銀行業 ／ 138.52 ／ -1.849. ゴム製品 ／ 2,978.42 ／ -1.8710. その他製品 ／ 2,741.62 ／ -1.8811. 精密機器 ／ 6,441.18 ／ -1.9012. 食料品 ／ 1,669.4 ／ -1.9313. その他金融業 ／ 562.27 ／ -2.1314. 建設業 ／ 1,053.17 ／ -2.2415. 化学工業 ／ 1,851.02 ／ -2.2716. 鉄鋼 ／ 397.32 ／ -2.2717. 陸運業 ／ 2,191.41 ／ -2.4318. ガラス・土石製品 ／ 954.88 ／ -2.4819. 機械 ／ 1,662.72 ／ -2.4820. 非鉄金属 ／ 843.1 ／ -2.4821. 金属製品 ／ 999.44 ／ -2.5022. 電力・ガス業 ／ 400.3 ／ -2.5323. 卸売業 ／ 1,450.23 ／ -2.5424. サービス業 ／ 2,090.6 ／ -2.6025. 電気機器 ／ 2,185.27 ／ -2.6426. 証券業 ／ 285.83 ／ -2.6727. パルプ・紙 ／ 494.8 ／ -2.6928. 水産・農林業 ／ 545.51 ／ -2.7029. 海運業 ／ 246.76 ／ -2.8530. 繊維業 ／ 608.88 ／ -3.4331. 鉱業 ／ 268.92 ／ -3.6232. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,588.28 ／ -3.7533. 石油・石炭製品 ／ 1,103.55 ／ -4.37《CS》