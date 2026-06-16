*19:15JST 16日の香港市場概況：ハンセン指数は3日ぶり反落、中国景気の先行き不安が強まる

16日の香港市場は3日ぶりに反落。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比348.72ポイント（1.40％）安の24493.95ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が135.69ポイント（1.62％）安の8240.05ポイントと3日ぶりに反落した。

中国経済の先行き不安が強まる中で下げ幅を広げる展開となった。5月の小売売上高が前年同月比0.6％減とマイナス成長に転じたほか、1-5月の不動産開発投資も16.2％減と予想以上に縮小し、内需の弱さが売り材料となった。一方で、外部環境の改善を背景に下値では買いもみられたが、相場全体を押し上げるには至らなかった。景気減速への警戒が根強く、消費やサービス関連を中心に売りが優勢となる地合いが続いた。

セクター別では、消費関連が売られた。九毛九国際HD（9922/HK）が7.4％安、高キン零售（6808/HK）が5.5％安、安井食品集団（2648/HK）が5.1％安、華潤ビールHD（291/HK）が4.6％、東鵬飲料（集団）（9980/HK）が3.9％、ゴールドジュエリーの老鋪黄金（6181/HK）が3.7％安で取引を終えた。

中国の不動産銘柄も大幅安。龍湖集団HD（960/HK）が9.9％安、華潤万象生活（1209/HK）が5.1％安、融創中国HD（1918/HK）が7.2％安、中国金茂HD（817/HK）と中国奥園集団（3883/HK）がそろって6.3％安で引けた。

半面、中国の証券銘柄が逆行高。中信証券（6030/HK）が4.3％高、広発証券（1776/HK）が3.6％高、国泰海通証券（2611/HK）が2.6％高、華泰証券（6886/HK）が1.4％高となった。

本土マーケットも3日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.11％安の4091.89ポイントで取引を終了した。《AK》