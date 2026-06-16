*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株にらみの相場展開が継続～

16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株にらみの相場展開が継続

■パーク24、26/10上方修正 営業利益425億円←415億円

■日本軽金属HD＜5703＞神戸製鋼所と、アルミ押出事業、統合で新会社、来年4月以降

■半導体やAI関連株にらみの相場展開が継続



16日の日本株市場は、買い先行で始まり、半導体やAI関連株にらみの相場展開になりそうだ。15日の米国市場はNYダウが468ドル高、ナスダックは795ポイント高だった。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことが明らかになった。19日にスイスで調印式が開かれるが、トランプ米大統領は、ホルムズ海峡はすでに部分的に開放されていると述べ、原油価格が下落しインフレ懸念も後退するなかで買いが広がった。シカゴ日経225先物（9月限）は大阪比390円高の69790円。円相場は1ドル＝160円30銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物（9月限）はナイトセッションで69160円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけて買い優勢の流れとなり、一時69910円まで上げ幅を広げている。ぞの後は前日の高値水準でのこう着となったが、5％近く急伸した反動としては、先高観の強い状況であろう。



日経225先物はボリンジャーバンドの+2σ（70190円）に沿ったトレンドを形成しており、7万円乗せが射程に入る。日経平均株価は前日の大幅な上昇で+2σ（69343円）を捉えてきた。同バンド突破から上へのバイアスが強まるというよりは利益確定の動きも入りやすく、強弱感が対立する可能性はあるだろう。ただ、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の上昇が目立つなかで、キオクシアHD＜285A＞が時価総額トップで推移する局面においては、先物主導で上へのバイアスが強まりやすいとみられる。



全面高とはならず、相対的に日経平均型優位の需給状況が継続。騰落レシオにおいてもボトム圏での推移であり、過熱感は警戒されにくい。半導体やAI関連株から物色の広がりは期待しにくいものの、日経平均株価の位置だけでピーク感は計りづらい。また、日銀の金融政策決定会合では政策金利を0.75％から1.0％へ引き上げる見通しであるが、市場は既に織り込み済みであるため、金融イベント通過後のアク抜けが意識されてくる可能性はありそうだ。

■パーク24、26/10上方修正 営業利益425億円←415億円

パーク24＜4666＞は2026年10月期業績予想の修正を発表。営業利益を415億円から425億円に上方修正した。コンセンサス（389億円）を上回る。同時に20年10月期から中止していた株主優待制度の再開を公表。100株以上保有する株主は「タイムズカー」への入会後3カ月間は月額基本料金が無料となるほか、タイムズカーで使用できるeチケットを株数に応じて贈呈する。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（69317.50、+3297.46）

・NYダウは上昇（51671.03、+468.77）

・ナスダック総合指数は上昇（26683.94、+795.10）

・SOX指数は上昇（14099.62、+728.15）

・シカゴ日経225先物は上昇（69790、+390）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ダイトロン＜7609＞DC向け製品拡充、岐阜を拡張

・日本軽金属HD＜5703＞神戸製鋼所と、アルミ押出事業、統合で新会社、来年4月以降

・ポエック＜9264＞マルコ電機技術を5.8億円で買収

・楽天G＜4755＞楽天モバイル、KDDIがローミングエリア縮小、9月契約期限

・カナデビア＜7004＞産業技術総合研究所と、下水汚泥から水素、商用レベル29年実証

・安川電機＜6506＞動作広範囲で高耐久、大型ワーク搬送ロボ

・椿本チエイン＜6371＞海外拡充で営業益450億円に、5カ年中計

・NEC＜6701＞BAEシステムズと協業、能動的サイバー防御を強化

・ミネベアミツミ＜6479＞タイ工場の新棟稼働、航空部品の生産増強

・信越化学＜4063＞三菱電機などとレアアース磁石循環で枠組み、家庭用空調から回収

・QDレーザ＜6613＞TDKと、スマートグラス協業

・テスHD＜5074＞東京センチュリーと、京都に大型系統蓄電所、28年6月稼働

・三洋化成工業＜4471＞東京大学などと、月面作業用アーム開発、JAXA事業に採択

・住友精化＜4008＞紙おむつ吸水性樹脂再生の実証設備、30年商用化

・奥村組＜1833＞西松建設と、“犬型”ロボで測量自動化、シールド工事向け

・商船三井＜9104＞日本航空と、英船級協会など連携、空飛ぶ船の許認可取得へ

・内田洋行＜8057＞次世代DX基盤構築、東京・府中の小中33校に



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・11:00 中・小売売上高(5月) 予想0％ 前回0.2％

・11:00 中・鉱工業生産(5月) 予想4.3％ 前回4.1％

・11:00 中・調査失業率(5月) 予想5.2％ 前回5.2％《YY》