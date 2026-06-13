*08:16JST 米国株式市場は続伸、イラン和平合意期待が高まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

JUN12

Ｏ 66630（ドル建て）

Ｈ 67600

Ｌ 66025

Ｃ 67335 大証比+945（イブニング比+65）

Vol 4924



JUN12

Ｏ 66515（円建て）

Ｈ 67540

Ｌ 65960

Ｃ 67270 大証比+880（イブニング比+0）

Vol 34389

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.21円換算）で、東京エレク＜8031＞、関西電

力＜9433＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.00 2283 1

0

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.44 0.10 5960 -

1

8035 (TOELY) 住友商事 39.58 0.01 6341 8

2

6758 (SONY.N) TDK 22.21 -0.97 3558 5

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.32 0.01 2775

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.04 913 -

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.54 -0.31 4733 7

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 0.16 7020 54

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.34 4938 23

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.62 0.72 7248 6

0

8001 (ITOCY) 丸紅 30.78 -277.43 493 -440

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.68 0.16 7754 19

1

8031 (MITSY) 東京エレク 217.65 6.20 69739 173

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11215 42

5

4568 (DSNKY) 第一三共 15.80 -0.06 2531 30.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.69 0.41 2464 14

8

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 0.14 943 -933.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.50 0.30 1575 1

7

7267 (HMC.N) スズキ 47.17 1.74 1889 2

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.38 -0.42 6210 3

3

6902 (DNZOY) ファナック 21.91 -0.07 7020 7

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.33 -0.20 7475 2

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.11 -0.29 2261 -3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.67 -0.04 6195 10

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.43 -0.20 23118 8

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.91 0.04 5098 1

6

7741 (HOCPY) キヤノン 26.92 -0.12 4313 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 70.08 0.40 5614 6

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.96 0.12 3038 3

3

7751 (CAJPY) 任天堂 11.18 -0.05 7165 -

9

6273 (SMCAY) SMC 20.72 0.71 66391 88

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.28 0.08 343 5.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 50.70 4.70 81226 132

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.20 0.00 1955

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.50 0.23 4726 4

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.49 -0.80 3283 2

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.61 0.03 3400

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.89 -1.34 2386 6

8

8002 (MARUY) 三井物産 604.00 -14.85 4838 -4

8

6723 (RNECY) ルネサス 13.90 -0.09 4454 9

9

6954 (FANUY) 京セラ 23.06 0.17 3694 2

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.08 0.08 1769 15.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.42 0.18 4233 3

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.26 0.37 6610 8

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.65 -0.35 3412 1

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.05 -0.44 2595 -3

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.74 -0.24 1400 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.75 -0.50 2203 3.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.30 0.60 1650 80.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.21円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 17.35 1390 154.5 1

2.51

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 7020 548

8.47

9433 (KDDIY) 関西電力 7.69 2464 148

6.39

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1730 101

6.20

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3525 -44 -

1.23

6594 (NJDCY) 日本電産 4.05 2595 -32 -

1.22

8002 (MARUY) 三井物産 604.00 4838 -48 -

0.98



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51202.26 前日比：353.51

始値：51148.73 高値：51409.70 安値：50827.84

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25888.84 前日比：79.18

始値：25783.36 高値：26010.31 安値：25599.94

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7431.46 前日比：37.16

始値：7410.85 高値：7456.40 安値：7363.01

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.966％ 米10年国債 4.482％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は353.51ドル高の51202.26ドル、ナスダックは79.18

ポイント高の25888.84で取引を終了した。

イラン和平交渉を睨み、寄り付き後、まちまち。覚書を巡る報道を受け、トランプ

大統領が投稿でイランを非難すると一時期待感が後退し相場が失速する局面もあっ

たが、スペースXの上場で投資家心理が改善し下値を支えた。さらに、中盤にかけ、

仲介役のパキスタン首相がイラン和平合意の文書がまとまったことを明らかにする

と、合意期待が高まったほか原油安を好感し、相場は続伸し、終了。セクター別で

は銀行が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

ソフトウエアソリューション、クラウドサービスを提供するコアウィーブ（CRWV）

や半導体テスト製品メーカーのテラダイン（TER）は、証券取引所運営会社のナスダ

ックが同社100指数の構成銘柄として両社株を採用すると発表し、それぞれ上昇。動

画配信のROKU（ROKU）はメディア企業との提携などの可能性を含め協議していると

の報道で、上昇した。

金融のモルガン・スタンレー（MS）やゴールドマン・サックス・グループ（GS）

は、大規模な新規株式公開（IPO）を巡る手数料収入の増加を期待し、それぞれ上

昇。建設会社のレナー（LEN）は第2四半期決算の内容が強弱まちまちで、通期見通

しを下方修正し、下落。

電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の最高経営責任者（CEO）マスク氏率いる宇宙

技術会社のスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）はナスダッ

ク

市場に上場。初値がIPO価格を11％上回る好調なスタートを切った。



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