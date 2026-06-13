*04:10JST 6月12日のNY為替概況

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円33銭へ上昇後、160円16銭まで反落し、引けた。

米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を上回ったほか、イラン側の発言「戦闘終結に向けた覚書に核問題に関する合意含まれない」との報道に対し、トランプ大統領が「交渉相手として極めて不誠実」とイランを批判したため合意への期待後退で、原油価格の上昇に連れドル売りが後退。その後、イラン外相の投稿「米との覚書を巡る合意にこれまでになく近づいている」で合意期待が再燃し原油価格が下落に転じ、ドル売りが再開した。

ユーロ・ドルは1.1560ドルまで下落後、1.1583ドルまで上昇。

ユーロ・円は185円25銭から185円56銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3390ドルへ下落後、1.3424ドルまで上昇した。

ヒーリー国防相の辞任を受けスターマー首相の退任圧力が強まり英政局不安にポンド売りが強まった。

ドル・スイスは0.7976フランへ上昇後、0.7958フランまで下落した。



[経済指標]

・米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：48.9（予想：46.0、5月：44.8）

・米・6月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.6％（予想：4.9％、5月：4.8％）

・米・6月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.8％、4月：3.9％）《KY》