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6月11日本国債市場：債券先物は128円70銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:49JST 6月11日本国債市場：債券先物は128円70銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円46銭 高値128円79銭 安値128円46銭 引け128円70銭
2年 1.407％
5年 1.918％
10年 2.665％
20年 3.551％
10日の債券先物6月限は128円46銭で取引を開始し、128円70銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.13％、10年債は4.54％、30年債は5.02％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.08％、英国債は4.93％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20:00 トルコ・政策金利発表 予想37.00％ 前回37.00％
・21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 予想2.40％ 前回2.15％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回22.5万件
・21:30 米・生産者物価指数(5月) 予想0.5％ 前回1.0％
・25:00 米・家計純資産変化(1-3月) 前回2兆1730億ドル
・欧・ユーロ圏財務相会合
・石油輸出国機構(OPEC)月報
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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