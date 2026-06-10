*18:30JST 10日の中国本土市場概況：上海総合は反落、中東情勢の悪化などを警戒

10日の中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数が前日比16.81ポイント（0.42％）安の3993.23ポイントで引けた。

中東情勢の悪化を受けて外部環境の不透明感が強まり、米軍ヘリコプター撃墜を巡る報復攻撃の開始が地政学リスクへの警戒を高めた。半導体や資源関連を中心に売りが優勢となった。一方で、中国の物価統計では消費者物価指数（CPI）の上昇率（前年同月比）1.2％上昇、生産者物価指数（PPI）の上昇率（同）が3.9％となり、おおむね市場予想に沿う内容だったほか、中国の政策支援への見方が相場を下支えした。内需の弱さを指摘する声はあるものの、下値を積極的に売り込む動きは限られ、指数は軟調ながらも一定の底堅さを維持した。

業種別では、ハイテクに売りが集中した。三安光電（600703/SH）がストップ高の10.0％安、環旭電子（601231/SH）が9.9％安、江蘇永鼎（600105/SH）が8.1％安、飛光繊光纜（601869/SH）が6.5％安で引けた。

防衛ハイテク関連も安い。航天時代電子（600879/SH）が4.9％安、中航動力（600893/SH）が3.8％安、中国衛星（600118/SH）が2.8％安、航空製品の中国航発航空科技（600391/SH）が2.5％安で取引を終えた。

半面、金融銘柄が逆行高。中国工商銀行（601398/SH）が2.0％高、中国農業銀行（601288/SH）が1.7％高、中国人寿保険（601628/SH）が4.5％高、中国太平洋保険（601601/SH）が3.0％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が5.48ポイント（2.01％）安の267.25ポイント、深センB株指数が4.93ポイント（0.44％）安の1123.73ポイントで終了した。《AK》