関連記事
個別銘柄戦略: ベステラやBガレジに注目
*09:08JST 個別銘柄戦略: ベステラやBガレジに注目
昨日9日の米株式市場でNYダウは86.10ドル高の50,872.11ドル、ナスダック総合指数は250.84pt安の25,678.82pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比875円安の64,525円。為替は1ドル＝160.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.6倍となったベステラ＜1433＞、27年4月期営業利益が46.0％増予想と発表したBガレジ＜3180＞、消費者庁より「インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託したと発表したイー・ガーディアン＜6050＞、「Hitachi Investor Day 2026」資料を公表した日立＜6501＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が1.07億円と第1四半期の0.39億円の赤字から黒字に転じたミロク＜7983＞、26年4月期業績見込みを上方修正したノバック＜5079＞、1対2の株式分割を発表したディーエムソリュ＜6549＞、5月の既存店売上高が9.8％増と4月の1.2％増から伸び率が拡大したジーフット＜2686＞、ローム＜6963＞主催のエッジAI開発コンテストで開発支援すると発表したピーバン＜3559＞、子会社がフィジカルAI領域での技術検証に関し業務提携で基本合意したと発表したCSHD＜3810＞、子会社でダンススクール運営事業を開始すると発表したTBグループ＜6775＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が35.3％減となったモロゾフ＜2217＞、東証スタンダードで、第3四半期累計の営業利益が9.5％減と上期の2.3％減から減益率が拡大した大盛工＜1844＞、26年4月期決算発表を延期すると発表したナ・デックス＜7435＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク