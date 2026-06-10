オルカン「全世界分散」の見えない構造　為替が左右するNISA積立の実像

新NISA（少額投資非課税制度）の定番として、純資産11兆円を突破したeMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー、以下オルカン）だが、「全世界に分散した安全な投資」という認識には盲点がある。

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株式が上昇した月でも口座残高が思うように伸びない。その理由に、長期積立の成否を左右する構造が潜んでいる。

■現状：株高でも「453円」を相殺 月報が示す為替の実力

2026年1月、オルカンの基準価額は前月比367円の上昇にとどまった。この月、国内株・先進国株・新興国株の値動きが基準価額に与えた寄与は合計821円相当だった。

差額の453円を打ち消したのは、円高方向への為替変動だ。三菱UFJアセットマネジメントの月次レポートに「為替要因：-453円」と明記された数字は、株式上昇を為替が丸ごと食う局面の実例だ。

「株が上がったはずなのに残高が伸びていない」その感覚は、この構造から生じる。

■背景と分析：「全世界」の実態 米国集中62.8%と為替ヘッジなしの死角

オルカンの組入内訳を見ると、2026年4月末時点で米国比率は62.8%を占め、先進国株式（除く日本）の合計は83.0%に達する。「全世界分散」という名称とは裏腹に、資産の6割超は米国株、すなわちドル建て資産だ。

オルカンは原則として為替ヘッジを行わない。円高が10%進めば、株式価格が不変でも円換算の評価額はおおむね10%目減りする計算だ。

2025年4月、ドル円は年初の高値（158円台）から約12%円高となる139円台まで下落した。為替リスクはすでに現実のものとなっている。

円高局面でオルカンの評価額が目減りしたとき、下落の原因が「為替」なのか「株式市場の悪化」なのかを区別できるかどうかで、判断の質が変わる。

オルカンの特性を把握していれば、同じ局面を「割安に口数を増やせる期間」と解釈できる。

逆に原因が判然としなければ、根拠のない不安のまま積立継続の可否を迫られる。こうした局面での判断力の積み重ねが、10年後の口座残高の差につながりやすい。

■展望と課題：「知った上で続ける」が長期積立を左右する一点

とはいえ、為替リスクの存在がオルカンを否定する根拠にはならない。毎月一定額を積み立てるドル・コスト平均法（定額購入法）は、円高局面では割安に口数を積み増す効果をもたらす。

設定来（2018年10月）の累計騰落率259.0%は、短期的な為替変動を長期の株式成長が吸収してきた実績が示している。ただし、為替リスクはゼロにはならない。

オルカンの実態を知らぬまま円高局面で積立を中断するのは、長期積立における最大のリスクになる。

為替が評価額を削る構図を知らずに積み立てた10年と、知って積み立てた10年とでは、同じ入金額でも出口の選択肢が違う。積立投資の優位性は、下落局面でも手を止めなかった者だけが享受できる。