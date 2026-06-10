*07:22JST 9日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、セクターローテーションが目立つ

■NY株式：米国株式市場はまちまち、セクターローテーションが目立つ

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは250.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。

原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方、公益事業が下落。

ピーナッツバターなど食品会社のJMスマッカー（SJM）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、2027年通期見通しも予想を上回り、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）や高級住宅建設会社のトール・ブラザーズ（TOL）は5月中古住宅販売件数の増加を受け売り上げ増期待に、上昇。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は、アナリストが目標株価を引き上げ、上昇。

がん治療薬メーカーのニューバレント（NUVL）は英国の製薬会社グラクソ・スミスクライン（GSK）が同社を106億ドルで買収することで合意し、大幅高。石油・天然ガス会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油動向に連れ、それぞれ下落。

エネルギー省（DOE）のライト長官はイベントで、「ホルムズ海峡の通航量は増加している」と発言した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：長期金利の低下でドル売りが一時優勢

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円15銭から160円45銭まで上昇し、引け

た。

米エネルギー省（DOE）のライト長官発言「ホルムズ海峡の通航量が増えている」

で、原油価格の下落に連れ、長期金利の低下でドル売りが一時優勢となった。その

後、米トランプ大統領がイランによる米軍アパッチヘリコプター攻撃に対し、イラ

ン報復が必要としたため原油価格が反発、ドル買いが再開した。

ユーロ・ドルは1.1578ドルまで上昇後、1.1528ドルまで下落。

ユーロ・円は185円47銭まで上昇後、184円96銭へ反落。

ポンド・ドルは1.3411ドルまで上昇後、1.3357ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7949フランへ下落後、0.7992フランまで上昇した。

■NY原油：続落、ホルムズ海峡の通行量増加報道で売り先行

6月9日のNY原油先物7月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－2.62ドル（－2.87％）の88.68ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは86.00－91.46ドル。米エネルギー省ライト長官が「ホルムズ海峡の通行量が増えている」と発言したことで供給逼迫懸念が後退し原油価格が下落。長期金利の低下も重なりドル売りが一時優勢となった。その後、トランプ大統領がイランによる米軍アパッチヘリコプター攻撃に対する報復が必要と発言したことで買い戻しが入ったが、戻りは限定的だった。通常取引終了後の時間外取引では主に88.70ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 54.42ドル +0.79ドル（+1.47％）

モルガン・スタンレー（MS） 210.25ドル -1.99ドル（-0.93％）

ゴールドマン・サックス（GS）1032.01ドル -12.99ドル（-1.24％）

インテル（INTC） 107.92ドル -2.35ドル（-2.13％）

アップル（AAPL） 290.55ドル -10.99ドル（-3.64％）

アルファベット（GOOG） 362.29ドル +1.12ドル（+0.31％）

メタ（META） 584.59ドル -0.80ドル（-0.13％）

キャタピラー（CAT） 914.70ドル -0.94ドル（-0.10％）

アルコア（AA） 72.41ドル -1.03ドル（-1.40％）

ウォルマート（WMT） 118.88ドル -0.95ドル（-0.79％）《YY》