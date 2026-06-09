クリエイト・レストランツ、米国でレストラン6店舗を譲受、約37億円で北米事業を拡大

■譲受価額は23.4百万米ドル、対象事業の売上高は約75.8億円

クリエイト・レストランツ・ホールディングス<3387>(東証プライム)は6月8日、米国子会社を通じ、米国ミネソタ州ミネアポリス近郊でモダンアメリカ料理を提供する「Hazelwood Food + Drink」ブランドを中心としたレストラン事業6店舗を譲り受けると発表した。譲受価額は23.4百万米ドル、約37.4億円で、契約締結日は6月8日、事業譲受期日は7月1日を予定する。

譲渡元はNova Restaurant Group LLCおよびグループ会社。対象事業は「Hazelwood Food + Drink」「Pier Five Hundred」「Tavern 4&5」を含む6店舗で、2025年12月期の売上高は47.4百万米ドル、約75.8億円、調整後EBITDAは5.6百万米ドル、約8.9億円となる。

同社は海外で米国とシンガポールを中心に事業を展開しており、北米でのM&Aを中期経営計画の成長戦略の柱の一つに位置づけている。今回の事業は同社がM&Aで重視する「日常」「定番」「地域密着」の業態に合致し、北米を中心とした海外事業の拡大に中長期的に寄与すると判断した。2027年2月期の連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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