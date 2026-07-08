スペースX、1カ月足らずで米ナスダック100採用　株式相場への影響拡大へ

スペースXは7日、ハイテク株比率の高いナスダック100指数に正式に採用された。大型新規株式公開(IPO)から1カ月足らずで史上最速級の同指数への採用となった。

今回の採用により、同指数に連動する投資信託などが同社株式を買い入れ始めるため、航空宇宙・人工知能(AI)企業である同社への機関投資家からの需要が大きく高まるとみられている。

この動きは、ナスダックが5月にルールを変更し、新規上場した大型企業の一部について「ファストエントリー」によるナスダック100への早期採用を認めたことを受けたものである。従来はIPOから指数採用の対象となるまで長い待機期間が設けられていたが、今回の規則変更によりこれが撤廃された形となる。この変更は、大型新規上場銘柄がより早期に指数に組み入れられるようにし、投資家がインデックス連動型ファンドを通じて早期にエクスポージャーを得られるようにする狙いがあるとされる。

この結果、多くの米国人が自ら同社株式を購入することなく、事実上のスペースX株主となる可能性が高い。401(k)などの多くの職場退職金制度は、ナスダック100など主要指数に連動する投資信託や上場投資信託(ETF)を保有しており、これらのファンドがポートフォリオを再構成する過程で、スペースX株式を自動的に買い入れるとみられている。

同社株は6月12日、1株150ドルで取引を開始した後、投資家の期待感を背景に、取引開始から最初の3営業日で約50%急伸した。しかし、この上昇は長続きせず、その後数日のうちに利益確定売りや市場全体の変動を背景に、上昇分のほぼ全てを失った。

7日の取引では、同社株は寄り付き後に約6%下落し、1株約151ドルまで値を下げ、IPO後の初値とほぼ同水準に戻った。この下落にもかかわらず、アナリストはパッシブ運用ファンドによる株式の買い集めが進むことで、指数採用が長期的な下支え要因となり得るとの見方を示している。

今回の上場により、マスク氏個人の資産は一時1兆ドルの大台を突破し、史上初めて資産1兆ドルに達した人物となった。フォーブス誌の推計によると、7日のスペースX株の下落を受け、同氏の推定純資産は約9730億ドルまで減少した。それでも同氏は依然として世界一の富豪の地位を保っている。フォーブス誌によると、資産額で世界2位はグーグル共同創業者のラリー・ペイジ氏で、その純資産は約3030億ドルと推計されている。

投資家への影響に加え、今回の株式公開はスペースXにとって、宇宙事業とAI事業の両方を拡大するための新たな資金調達の機会となる。同社は本拠を置くテキサス州を拠点に、IPOを通じて最大750億ドルの調達を目指しており、巨額の先行投資を要する野心的なプロジェクトの資金として活用する方針である。

スペースXはロケット打ち上げや宇宙船運用で最もよく知られているが、その事業内容は従来の航空宇宙分野を大きく超えて拡大している。同社は衛星インターネット網「スターリンク」を運営しており、現在では数千基規模の衛星群が地球を周回し、世界中の数百万人の顧客にサービスを提供している。スターリンクは同社の中でも特に急成長している事業の一つで、昨年の同社売上高の4分の1近くを占めた。

スペースXはまた、マスク氏が率いるAIスタートアップで、対話型AI「Grok」を手掛けるxAIとの合併を通じて、今年に入りAI分野での地位も強化した。この合併により、スペースXの計算基盤や衛星通信網、エンジニアリング能力と、OpenAIやアンソロピックなど有力AI開発企業に対抗しようとするxAIの取り組みが統合される形となった。

財務資料によると、同社は事業拡大に伴う多額の費用負担を抱えながらも、急速な成長を続けている。スペースXの2025年の売上高は187億ドルで、前年比33%増となった。この成長の多くは、スターリンクの契約者基盤の拡大と、商業打ち上げサービスへの根強い需要によってもたらされた。

もっとも、黒字化にはなお至っていない。同社は次世代ロケットや衛星展開、AIインフラへの積極的な投資を続けた結果、昨年は49億ドルの純損失を計上した。