インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長

■目黒蓮さん出演TVCMやプロモーション継続、5月は3店舗を新規出店

インターメスティック<262A>(東証プライム)は6月4日、2026年12月期5月度の国内月次売上速報を発表した。Zoff事業の全店売上高は前年同月比24.4%増、既存店売上高は同19.1%増となり、1月から5月までの伸び率の中で最も高い水準となった。

当月は、前月から継続して展開した目黒蓮さん出演のTVCMや各種プロモーション活動に加え、初夏に向けたUV関連需要の高まりが売上を押し上げた。5月の出店はZoffピエリ守山店、Zoffコトエ橋本店、Zoff SHIBUHARA店の3店舗で、退店はなかった。

月末店舗数は、Zoff事業インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長インターメスティック、5月のZoff事業既存店売上高19.1%増、UV関連需要が伸長が343店舗、メガネスーパー事業が301店舗となった。メガネスーパー事業は現時点で全店および既存店売上高前年比を社内の重要指標としていないため、出退店数のみの開示としている。なお、同数値は管理会計上の速報値で、実際の業績や損益計算書上の売上高増減とは一致しない場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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