『Control Resonant』の発売日が9月24日に決定　暫定PCスペックやDLSS 4.5／パストレーシングなど最新RTXサポート機能も公開

Remedy Entertainmentが開発する新作アクションRPG『Control Resonant』の発売日が2026年9月24日に決定し、初期段階のPCシステム要件や対応するグラフィックス技術などの詳細が公表された。最低動作環境に約10年前のGTX 1070が指定されるなど幅広いPCでの動作を目指す一方で、最新のDLSS 4.5や高負荷なパストレーシングへの対応も明らかになっている。現時点で公開されているスペックは暫定的なものとされており、発売に向けてさらなる詳細が順次発表される見通し。

Remedy Entertainmentが開発を手がける新作アクションRPG『Control Resonant』のリリース日、PCスペック、システム要件、ゲームプレイ、およびNVIDIAのRTXサポートに関する新たな詳細が次々と明らかになり、注目を集めている。本作は、初代『Control』で確立された世界観を拡張しつつ、新たなゲームシステムや異なる主人公、そして最新のゲーミングハードウェア向けに設計された高度なグラフィックス技術を導入している。

初期段階のPCスペックが公開されたことで、プレイヤーは本作を体験するために必要なハードウェアの目安を把握できるようになった。Remedyは、これらのシステム要件は「暫定的なもの（preliminary）」であると断りを入れているものの、『Control Resonant』が目指す技術的な野心を示す貴重な指標となっている。

■『Control Resonant』の発売日が決定、主人公はディラン・フェイデンに

本作に関する最大のアナウンスの1つが、公式リリース日の決定だ。『Control Resonant』は、PC、PlayStation 5、およびXbox Series X/S向けに2026年9月24日の発売が予定されている。

このリリースは、『Control』で初めて描かれた超自然的な世界への本格的な復帰を意味する。今回のストーリーでは、前作のファンには馴染み深いキャラクターであるディラン・フェイデン（Dylan Faden）を主人公に据え、連邦操作局（FBC：Federal Bureau of Control）に関連する新たな謎に迫ることになる。

発売日が確定したことで、プレイヤーはPC環境を整えたり、発売前に予定されているゲームプレイの紹介イベント（ショーケース）の情報を追ったりするための準備期間を数ヶ月間得られたことになる。

■『Control Resonant』のPCスペックとシステム要件が公開

新たに明らかになったPCスペックからは、Remedyがアクセシビリティ（幅広い環境での動作）とビジュアル品質のバランスを取ろうとしている意図がうかがえる。

■最低システム要件

ゲームを基本的な設定で動作させるために必要な構成は以下の通りだ。

OS：Windows 10またはWindows 11（64ビット）

CPU：Intel Core i5-8500、または同等のAMD製プロセッサ

メモリ：16GB RAM

グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1070、またはAMD Radeon RX 5600 XT（ビデオメモリ 6GB）

ストレージ：100GBの空き容量

これらの要件から、過去数年間にミドルレンジのハードウェアを購入したプレイヤーであれば、大幅なアップグレードを行うことなく本作を動作させられる可能性が高いとみられる。

■推奨PCスペック

より高いグラフィックス設定と滑らかなパフォーマンスを求めるプレイヤー向けに、Remedyは以下のスペックを推奨している。

OS：Windows 10またはWindows 11（64ビット）

CPU：AMD Ryzen 7 3700X、または同等のIntel製プロセッサ

メモリ：16GB RAM

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070、またはAMD Radeon RX 6700 XT（ビデオメモリ 8GB）

ストレージ：100GBの空き容量

この推奨PCスペックは、特に高度なビジュアル機能の活用を目指すプレイヤーにとって、より要求の高い動作環境となることを示唆している。

■システム要件から見るパフォーマンスの方向性

近年の多くのAAAタイトル（大作ゲーム）の動作要件と比較すると、今回の初期システム要件は比較的控えめな印象を与える。具体的には、以下の数点が特徴的だ。

発売から約10年が経過している「GeForce GTX 1070」が、依然として最低要件のグラフィックスカードとして指定されている点。

メモリ容量の要件が、最低・推奨ともに16GBで固定されている点。

ストレージの要求容量が100GBと大きく、現代のゲームにおけるアセット（グラフィック素材など）や環境の規模を反映している点。

これらのスペックは、Remedyが幅広いプレイヤーへのアクセシビリティを優先しつつ、負荷の高いハードウェア要件はオプションのビジュアル強化機能のために温存していることを示唆している。 海外メディア「Insider Gaming」の報道によると、今回のスペック情報はPC要件の「第一弾（ファーストウェーブ）」に過ぎないとされている。発売が近づくにつれ、より詳細なパフォーマンス別の目標値（ターゲット）が公開される見通しだ。

■RTXサポートがもたらす先進のグラフィックス機能

『Control Resonant』において最も期待される要素の1つが、NVIDIAのRTXテクノロジーへのサポートだ。 初代『Control』は、発売当時にレイトレーシング（光の屈折や反射をリアルタイムに計算する技術）のデモンストレーションとして名声を博した。Remedyは、新世代 of グラフィックス機能を引っ提げてその伝統を受け継ぐ姿勢を見せている。

サポートが確認されているRTX関連技術は以下の通りだ。

・パストレーシング（Path tracing）：従来のレイトレーシングよりさらに高精度に光の挙動をシミュレートするレンダリング技術。

・DLSS 4.5：AIを用いた超解像技術の最新バージョン。

レイ再構築（Ray Reconstruction）：AIを用いてレイトレーシングの画質を向上させる技術。

・RTX Mega Geometry：複雑な3Dジオメトリ処理を効率化する技術。

・マルチフレーム生成（Multi Frame Generation）：フレーム数を人工的に補間しフレームレートを向上させる技術。

これらの機能は、対応するハードウェアにおいて高いパフォーマンスを維持しながら、ライティング、反射、影、および全体的な画質を向上させるよう設計されている。 海外のロールプレイングゲーム専門サイト「RPG Site」の報道によれば、Remedyは同スタジオの開発エンジン「Northlight Engine」を通じてこれらの技術を実装するため、NVIDIAと緊密に連携しているとのことだ。

■『Control Resonant』はパストレーシングに対応するのか？

結論から言えば、対応する。パストレーシングは、本作のRTXサポートパッケージの一部としてすでに実装が公表されている。 パストレーシングは、ゲームにおける最も高度なレンダリング手法の1つとされている。従来のレイトレーシングとは異なり、光の挙動をより高い精度でシミュレートするため、さらに現実的で自然な環境や照明効果を実現できる。しかし、パストレーシングの処理には通常、非常に大きなGPU負荷がかかる。

そのため、多くの業界アナリストやオブザーバーは、Remedyが発売前にRTXやパストレーシング専用の動作要件を別途公開すると予想している。現在公開されている暫定のPCスペックは、グラフィックスの限界に挑む設定ではなく、標準的なゲームプレイ環境を優先したものとみられる。

■新要素の導入で広がるゲームプレイ

技術的な向上にとどまらず、ゲームプレイの面でも大幅なアップグレードが施される模様だ。 初代『Control』はアクションと環境ストーリーテリング（背景描写を通じた物語の進行）に重点を置いていたが、続編となる『Control Resonant』では、より広大な探索可能エリア、深化した育成システム、および拡張されたカスタマイズオプションが導入されると期待されている。

主なゲームプレイの特徴は以下の通りだ。

・ディラン・フェイデンを中心に据えた新たなストーリー

・より広大で相互につながった探索エリア

・拡張されたRPGスタイルのキャラクター育成システム

・強化された戦闘メカニクス

・プレイヤー向けのカスタマイズオプションの拡充

これらの要素の追加は、Remedyが単に前作の成功体験を繰り返すのではなく、ゲームの基本設計を進化させようとしていることを物語っている。プレイヤーは超自然的な超能力や現実が歪むような遭遇といったシリーズの魅力はそのままに、冒険全体にさらなる柔軟性をもたらす新たなシステムが盛り込まれることになる。

■前作『Control』との違い

多くのファンにとって、前作と『Control Resonant』の比較は最も関心のあるところだろう。現時点で判明している主な相違点は以下の通りだ。

・グラフィックス：前作はレイトレーシング対応の先駆者として知られていたが、今作ではパストレーシングや最新のRTX技術の採用により、さらに進化している。

・ストーリー：主人公がジェシー・フェイデン（Jesse Faden）からディラン・フェイデンへとシフトし、同一の世界観の中で新たな視点から物語が語られる。

・ゲームプレイ：前作の比較的緊密で引き締まった構造から、今作ではエリアが広大化し、RPGにインスパイアされた育成要素などが導入されている。

・テクノロジー：最新版の「Northlight Engine」により、ビジュアルエフェクトの向上、環境のディテールアップ、およびパフォーマンスの最適化が図られる見込みだ。

■初期PCスペックが意味するもの

開発の早期段階で公開されるシステム要件は、開発元が技術的に何を優先しているかを浮き彫りにすることが多い。『Control Resonant』における今回の仕様からは、以下のような意図が読み取れる。

・主流（メインストリーム）のゲーミングPCに対する動作保証の重視

・熱狂的なゲーマー（エンシュージアスト）向けのオプションとなる・・高度なグラフィックス設定の用意

・最新のRTXハードウェアに対する強力なサポート

・最先端レンダリング技術への継続的な投資

今後発売されるゲームの多くが要求スペックを引き上げる傾向にある中、Remedyは幅広いPC環境に適応できるスケーラブルなゲーム体験を提供することを目指しているようだ。

■発売日までに注目すべきアップデート情報



正式リリースを控える中、今後もいくつかの重要な発表が行われるとみられる。

・最終的なPCシステム要件

・詳細なRTX動作時のパフォーマンス目標値

・パストレーシング適用時の推奨仕様

・追加のゲームプレイ映像の公開

・公式ベンチマークソフトなどの公開可能性

これらのアップデート情報を通じて、異なるハードウェア構成で本作が実際にどのように動作するのか、より明確な姿が見えてくるはずだ。

■新たな詳細情報がプレイヤーにもたらす意味

『Control Resonant』に関する最新情報は、前作の強みを継承しつつ、現代のゲーミングテクノロジーを取り入れた野心的な続編の姿を浮き彫りにしている。確定した発売日、初期段階のPCスペック、ゲームプレイの強化、および広範なRTXサポートからは、Remedyが「幅広い環境での動作」と「革新的なビジュアル」の双方を追求している姿勢が伝わってくる。今後、発売に向けてさらなるシステム要件やパフォーマンスの詳細が明らかになれば、2026年で最も期待されるアクションRPGの全貌がプレイヤーにとってより鮮明なものになるだろう。

【FAQ】 ■注目ポイントQ&A



●『Control Resonant』の発売日はいつですか？ 『Control Resonant』は、PC、PlayStation 5、およびXbox Series X/S向けに2026年9月24日に発売される予定です。





●『Control Resonant』の最低システム要件はどのようなものですか？

最低要件として、Intel Core i5-8500または同等のAMD製プロセッサ、16GBのRAM、NVIDIA GeForce GTX 1070またはAMD Radeon RX 5600 XTグラフィックスカード、および100GBのストレージ空き容量が必要です。

●『Control Resonant』はRTXテクノロジーに対応していますか？

はい。本作は、パストレーシング、DLSS 4.5、レイ再構築（Ray Reconstruction）、RTX Mega Geometry、マルチフレーム生成（Multi Frame Generation）などのRTX機能をサポートしています。