トランプ氏、AI大統領令に署名　マスク氏らの働きかけで審査期間は「90日」から「30日」に

ドナルド・トランプ米大統領は6月2日、先進的なAIモデルの公開前に連邦政府が安全保障上の審査を行う枠組みを定めた大統領令に署名した。Photo by Steve A Johnson on Unsplash [写真拡大]

ドナルド・トランプ米大統領は6月2日、先進的なAIモデルの公開前に連邦政府が安全保障上の審査を行う枠組みを定めた大統領令に署名した。ただし審査は任意で、原案にあった90日前の審査期間は30日前に短縮された。Semaforなどの報道によれば、イーロン・マスク氏、Metaのマーク・ザッカーバーグCEO、ベンチャー投資家のデビッド・サックス氏が直接働きかけたことが修正につながったとされる。AI企業にとっては、連邦レベルの審査インフラが整備される一方、参加義務や公開差し止め権限がない点が焦点となる。

■米政府、先進AIモデルの公開前審査に初の連邦枠組み

ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、人工知能（AI）に関する待望の大統領令に署名した。高度なAIモデルが一般公開される前に、連邦政府が審査するための初の枠組みを設ける内容だ。

ただし、署名された大統領令は、政権内で当初作成されていた案よりもかなり弱い内容になった。Semaforの報道によると、マスク氏、ザッカーバーグ氏、サックス氏は、5月20日夜から21日朝にかけてトランプ氏に直接働きかけたという。

大統領令は、AI開発企業に対し、最も強力な「フロンティアモデル」を公開前に最大30日間、連邦政府の安全保障審査に任意で提出するよう求めている。フロンティアモデルとは、最先端の性能を持ち、サイバー能力など安全保障上の影響が大きいとみなされ得るAIモデルを指す。

この審査期間は、以前の案では90日だった。トランプ氏は5月21日の式典で署名する準備をしていたとされるが、マスク氏、ザッカーバーグ氏、サックス氏が前夜から当日にかけて介入したことで、署名は見送られた。最終的な大統領令は、フロンティアモデルを含むいかなるAIモデルについても、義務的なライセンス、事前承認、許可制度を創設するものと解釈してはならないと明記している。

署名は、Claudeシリーズを手がけるAnthropicが6月1日、米証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）案に関する秘密ドラフト登録届出書を提出した翌日に行われた。競合するOpenAIも独自の申請を準備しているとされる。さらに、イーロン・マスク氏のSpaceXは、同氏の旧xAIから2月に統合されたAI部門SpaceXAIを擁しており、5月20日にIPO目論見書を開示した。SpaceXは、xAI買収完了時の合算評価額である約1兆2500億ドルからさらに引き上げられた評価額で、早ければ来週にも上場デビューを始める見通しだ。

■3本の電話が大統領令を書き換えた

90日の審査期間が30日の任意要請に変わった経緯は、連邦AI政策に対する実効的な影響力がいまどこにあるのかを示している。

トランプ氏は5月21日、著名なテクノロジー企業幹部らをホワイトハウスでの式典に招いていた。Semaforの報道によれば、マスク氏、ザッカーバーグ氏、サックス氏はそれぞれ、5月20日夜から5月21日朝にかけて大統領に電話した。

3人の主張は、たとえ任意であっても90日の審査期間は米国のAI企業を中国の競合企業に対して遅らせる、というものだった。この主張は、国家経済会議（NEC）の関係者や副大統領府のスタッフに受け入れられたとされる。トランプ氏は予定されていた数時間前に署名を取りやめ、その朝、記者団に「その一部の側面が気に入らなかった」と述べた。

中心的な論点はスピードだった。業界幹部らは2週間に近い審査期間を求めてロビー活動を行っていた。火曜日に署名された大統領令の30日という妥協案は、業界側の希望と、政権内の国家安全保障担当者が求めていた90日案の中間に位置する。

注目すべき点として、OpenAIは当初案を支持していた。Semaforによれば、同社のチーフロビイストであるクリス・リヘイン氏は、政府との協力モデルをおおむね支持していた。このため、OpenAIはこの論点において、マスク氏のSpaceXAIやザッカーバーグ氏のMetaと正面から対立する立場にあった。

元ホワイトハウスAI政策責任者のデビッド・サックス氏は、2026年3月下旬に公職を離れた後も、現在は大統領科学技術諮問委員会の共同議長として、文案形成に影響を与え続けた。Axiosが引用した情報筋によれば、サックス氏は、審査期間の短縮や任意参加の枠組み、義務的ライセンスを否定する文言の形成にも関与したという。

■フロンティアAIモデル審査で実際に求められること

大統領令の中核となる仕組みは、参加するAI開発企業に対し、自社モデルが「対象フロンティアモデル」に該当するかどうかを判断するため、まず連邦政府と協議するよう求めるものだ。この判断には、機密扱いのベンチマーク手続きが使われる。

財務省、国家安全保障局（NSA）、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）、米国立標準技術研究所（NIST）、ホワイトハウス当局者は、60日以内にこのベンチマーク手続きを策定することになっている。焦点は、各モデルの「高度なサイバー能力」を評価することだ。

あるモデルが対象モデルに指定された場合、開発企業は他の信頼できるパートナーに公開する前に、最大30日間、政府にアクセスを提供できる。その際には、機密保持、内部者リスク、知的財産の保護が条件となる。

大統領令はまた、AIサイバーセキュリティ・クリアリングハウスの創設も指示している。これは、AI関連の脆弱性に関する情報を審査・共有するための集約拠点となる。司法省には別途、AIを使ったハッキングや不正アクセスを、優先度の高い執行分野として扱うよう求めている。

一方で、この大統領令が「何をしていないか」も重要だ。参加しない企業に対する執行メカニズムはない。AI企業がこのプロセスから単純に離脱した場合の罰則もない。モデルの公開を遅らせたり、阻止したりする権限も設けられていない。

■AIを使ったサイバー攻撃の記録が安全保障色を強めた

今回の大統領令は、AIを活用した脅威が実際に記録され、安全保障上の問題として位置付けられるなかで出された。

Anthropicは2025年11月、同社の脅威インテリジェンスチームが、初の大規模なAI主導型サイバー諜報キャンペーンと説明する活動を阻止したと公表した。攻撃者は、AnthropicがGTG-1002と指定した中国国家支援グループである可能性が高いと評価された。GTG-1002はAnthropicのClaude Codeツールを使い、2025年9月中旬から、大手テクノロジー企業、金融機関、化学メーカー、政府機関を含む約30組織を標的にしたという。Claudeは、この作戦の80〜90％を、人間の直接関与なしに実行したとされる。

GTG-1002の開示を受け、マギー・ハッサン上院議員とジョニ・アーンスト上院議員は書簡を送付した。また、下院国土安全保障委員会はAnthropicのダリオ・アモデイCEOに証言を求める正式な要請を行った。

CrowdStrikeが2月に公表した「2026 Global Threat Report」は、AIを活用する攻撃者による攻撃が前年比89％増加したと記録している。この分析は、280を超える名称付き脅威アクターに関するインテリジェンスに基づくものだ。Check Point Researchも別途、AIを活用したキャンペーンを記録している。この事例では、1人の実行者が2026年2月までの2カ月間にメキシコ政府機関9組織を侵害し、商用AIを通じて悪用作業を全面的に処理したとされる。

一方で、トランプ政権はAnthropicに対して、相反するシグナルも送っている。国防総省はここ数カ月、Anthropicをサプライチェーン上のリスクと指定し、国防請負業者による同社技術の使用を禁じた。Anthropicはこの措置を裁判で争っており、訴訟はなお係争中だ。

■任意参加で誰を守れるのか

大統領令で最も議論を呼んでいるのは、その任意参加の構造だ。

Emma Hatheway氏は2026年5月、Tech Policy Pressへの寄稿で、審査される企業と共同設計された審査は、意味のある監督とは言えないと論じた。同氏は、AI Safety Instituteの後継として改称されたCenter for AI Standards and Innovationが実質的に脇に追いやられていることを、政権が独立した評価能力を欠いている証拠として挙げた。

Hatheway氏の主張によれば、どのCEOが協力するかに依存する安全体制は、安全体制とは言えない。そして、それを業界大手の影響を直接受ける連邦審査に置き換えても、より良いものにはならない。

この批判は、大統領令が変えていない構造的な問題を突いている。世界のAI計算能力のおよそ80％は民間が保有しており、フロンティアシステムを評価できる研究者の多くは、それらを開発している研究所で働いている。拘束力のある義務と独立した評価機関がなければ、政府の審査は、激しい競争圧力のもとで製品投入を迫られる企業の善意ある参加に依存することになる。

大統領令が義務的ライセンスを明確に禁じていることは、審査で何が判明したとしても、政権が公開の門番となる権限を設ける意図を持っていないことを補強している。

一方、支持者は同じ構造を現実的なものと捉える。中国の競合企業が同様の制約を受けないなか、米国AI企業の動きを鈍らせる強力なゲートキーピングを避けつつ、安全保障審査のインフラを整えるためだ。

ホワイトハウスは大統領令の文言を直接引用し、次のように述べている。

「高度なAI能力はわが国をより強くするが、同時に、協調した行動を必要とする新たな国家安全保障上の考慮事項も生じさせる」

■実効的な審査能力の構築には課題が残る

大統領令は、運用上の最も難しい問いを未解決のまま残している。

連邦機関は今後60日以内に、フロンティアAIのサイバー能力を評価するための機密ベンチマーク手続きを構築しなければならない。これは、専門的な技術人材、安全なインフラ、関係省庁間の調整を必要とする作業であり、必要な規模ではまだ存在していない。おおむねこの種の評価を担うために作られたCenter for AI Standards and Innovationは、現在の政権下で脇に追いやられていると、業界関係者から指摘されている。

州レベルでは、連邦政府の任意アプローチよりも踏み込んだ義務的制度が進んでいる。カリフォルニア州のTransparency in Frontier AI Actは2026年1月1日に施行された。ニューヨーク州のResponsible AI Safety and Education Actは2027年1月に執行開始が予定されている。いずれも、フロンティアAI開発企業に対して、連邦大統領令よりも強い開示義務や安全性フレームワーク要件を課している。

連邦議会はこれまで2度、州法を一時的に先取りして制限する連邦優先のモラトリアムを否決しており、包括的な連邦AI法は成立していない。その結果、連邦政府は大統領令によって意図を示す一方で、各州は拘束力のある要件を先行させる構図になっている。

今後の焦点は、各省庁がどれだけ早く審査インフラを構築できるか、そして主要AI研究所が、中国の開発企業との競争圧力に直面するなかで実際に任意参加するかどうかだ。それが、火曜日の署名が現実の変化を生むのか、それとも実行能力を伴わない政策声明にとどまるのかを左右する。





■注目ポイントQ&A

●トランプ氏のAI大統領令は、AI企業に何を求めていますか？

AI企業に対し、フロンティアモデルを他の信頼できるパートナーに公開する最大30日前に、連邦政府の安全保障審査へ任意で提出するよう求めています。参加は完全に任意であり、大統領令は新しいAIモデルについて義務的なライセンス、事前承認、許可要件を作るために使ってはならないと明記しています。

●新しいAI大統領令における「対象フロンティアモデル」とは何ですか？

大統領令は、財務省、国家安全保障局、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁、米国立標準技術研究所、ホワイトハウス当局者に対し、60日以内に機密扱いのベンチマーク手続きを策定するよう指示しています。この手続きでモデルの「高度なサイバー能力」を評価し、任意審査の対象となるフロンティアモデルに該当するかを判断します。

●なぜトランプ氏は2026年5月のAI大統領令署名を延期したのですか？

トランプ氏は5月21日に予定していた署名式を、イーロン・マスク氏、Metaのマーク・ザッカーバーグCEO、ベンチャー投資家のデビッド・サックス氏から直接電話を受けた後に取りやめました。3人は、当初案の90日間の審査期間が米国のAI開発を中国に対して遅らせると主張したとされています。最終的な大統領令では、審査期間は30日に短縮され、参加は任意になりました。

●このAI大統領令は、カリフォルニア州などの州AI法に影響しますか？

いいえ。大統領令はAI開発企業との任意の連邦レベルの関与に関するもので、州のAI法を先取りしたり、置き換えたりするものではありません。カリフォルニア州のTransparency in Frontier AI Actとニューヨーク州のResponsible AI Safety and Education Actは、フロンティアAI開発企業に対して義務的な開示要件を課しており、連邦大統領令とは異なります。