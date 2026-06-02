東京エレクトロン株価はなぜ強いのか　分かれ目はAI投資と受注持続力

東京エレクトロン株価が強い動きを続けている。生成AI向け半導体需要の拡大を背景に、半導体製造装置株への資金流入が続いているためだ。

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東京エレクトロンは2026年3月期第4四半期で増収増益を確保し、会社側は2027年3月期上期についても大幅な増収増益を見込んでいる。株価を見るうえでは、AI投資の広がりが実際の受注としてどこまで続くかが分かれ目になりそうだ。

■東京エレクトロンの強み

東京エレクトロンの強みは、AI半導体だけに依存しないことだ。AI向けGPUや高性能CPUに加え、DRAM、NAND、先端ロジック向け投資の拡大も追い風になる。

会社側は、2026年後半にかけてDRAMや先端ロジックを中心に出荷がさらに増加すると説明している。東京エレクトロン株価の強さは、AI関連の連想買いだけでなく、半導体設備投資サイクルの回復期待にも支えられている。

東京エレクトロンは、AI需要サイクルの中では「製造」を支える企業だ。AI需要は、半導体の設計、製造、検査、データセンター、AIサービスへと広がる。

■複雑化が進む半導体の製造工程

NVIDIAがAI半導体の設計やプラットフォームを担う一方、その半導体を量産するには製造装置が欠かせない。東京エレクトロンは半導体製造装置で高い競争力を持ち、AI投資が半導体工場への設備投資に変わるほど、恩恵を受けやすい立場にある。

加えて、AI向け半導体では微細化や高性能化が進んでおり、製造工程の難易度も上がっている。先端半導体の製造では、成膜、エッチング、洗浄など複数の工程で高精度な装置が必要になる。

こうした工程が複雑になるほど、製造装置メーカーの役割は大きくなりやすい。東京エレクトロンにとっては、AI半導体の需要増だけでなく、製造プロセスの高度化も中長期的な追い風になり得る。

もっとも、半導体製造装置株は設備投資サイクルに左右されやすい。顧客の投資計画が一巡すれば、受注が鈍化し、株価にも調整圧力がかかりやすい。

東京エレクトロン株価が最高値圏で推移するほど、市場は先々の成長を織り込んでいく。今後は、AI投資の期待だけでなく、受注残や出荷見通し、利益率が実際に伸び続けるかを確認する局面になりそうだ。

■投資家の注目ポイントは

投資家目線では、今後の東京エレクトロン株価を見るうえで3つの点を確認したい。

1つは、AI向け半導体投資がどこまで製造装置の受注に結びつくか。2つ目は、DRAMや先端ロジック向けの出荷増加が続くか。3つ目は、株価が高い期待を織り込む中でも利益率を維持できるかである。

AI需要はなお追い風だが、株価の明暗を分けるのは期待の大きさではなく、受注持続力と業績への反映になりそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）