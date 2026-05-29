

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50,668.97;+24.69Nasdaq;26,917.47;+242.73CME225;65745;550(大証比)

[NY市場データ]

28日のNY市場は続伸。ダウ平均は24.69ドル高の50,668.97ドル、ナスダックは242.74ポイント高の26,917.47で取引を終了した。

連日の上昇で利益確定やポジション調整の売りが出やすく寄り付き後、下落。4月PCE価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦の延長を巡り合意したと伝わり相場を支えた。ナスダックはスノーフレークの急騰とそれに伴う半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引される形で堅調に推移し最高値を更新、ダウは小幅に上昇して取引を終えた。セクター別ではソフトウエア・サービスや医薬品・バイオテク、半導体・同製造装置が上昇。運輸、保険、公益事業が下げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比550円高の65745円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.24円換算）で、TDK＜6758＞、東京エレクトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》