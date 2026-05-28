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東証グロース市場250指数先物概況：イラン革命防衛隊の報復攻撃を嫌気し3日続落
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：イラン革命防衛隊の報復攻撃を嫌気し3日続落
5月28日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の815pt。なお、高値は835pt、安値は806pt、日中取引高は3782枚。前日27日の米国市場のダウ平均は反発。ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとなった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの818ptからスタートした。米株高や原油安といった外部環境に加え、昨日急落の反動で、朝方は買い優勢で推移。米株市場において、半導体やAI関連株の下落が好感されたものの、その後は戻り売りも入り、上値の重い展開となった。一方、イランの革命防衛隊が米軍航空基地を狙った報復攻撃を表明したことから、中東和平期待が後退し、午後はマイナス圏で推移。3日続落となる815ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではパワーエックス＜485A＞や技術承継機構＜319A＞などが下落した。《SK》
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