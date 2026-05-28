*09:47JST ドル円今週の予想（5月25日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、ドル円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週のドル円について、『イラン情勢に揺れる中、米経済指標でボラティリティが高まる可能性があろう』と述べています。

続けて、『先週末に米国とイランの協議の進展を示唆する報道があり、週明けは有事のドル買いがやや巻き戻され、ドル円は先週末の159円前半から、158円後半に軟化した。ただ、イランの核問題を巡る主張に関しては、双方の主張に隔たりがみられるため、協議の進展には疑念がつきまとう。25日月曜日がアメリカの祝日（メモリアルデー）で休場』と伝えています。

次に、『今週は、28日木曜日に発表される4月米PCEデフレーター、米1-3月期GDP（改定値）、4月耐久財受注が相場を動かす材料となりそうだ』とし、『4月のインフレ率が加速していたこともあり、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げするよりも利上げする可能性が思惑されている。一連の指標が強ければ、利下げ見通しはさらに後退し、ドル高を強める可能性がある』と述べています。

また、『29日金曜日には、日本国内のインフレ先行指標である「5月東京都区部CPI」が発表されるため、日銀が6月に利上げするかどうかの思惑を強めることになりそうで、週末はボラティリティの高い展開になりそうだ』と考察しています。

ドル円の今週のレンジについては、『156.00円～160.00円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の5月25日付「ドル円今週の予想（5月25日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》