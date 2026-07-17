*07:32JST 16日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃

■NY株式：米国株式市場は反落、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃

米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）がダウを支援し、寄り付き後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移し、終了。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）は四半期決算で回復が見られ、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。ヘルスケア製品を手掛けるアボットラボラトリーズ（ABT）は栄養関連製品の売り上げ改善を背景に第2四半期決算が予想を上回り、通期の見通しを引き上げ、上昇した。

精神疾患治療の開発を手掛けるアタイベックリー（ATAI）は製薬会社のイーライ・リリー（LLY）が同社買収を発表し、上昇。イーライ・リリー（LLY）も買われた。検索グーグルを運営するアルファベットは（GOOG）人工知能（AI）モデル、ジェミニ3.5プロの発表が遅れるとの報道を嫌気し、下落。通信業向け光ファイバー製造会社のコーニング（GLW）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第3四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：年内の利上げを織り込むドル買い

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円15銭から162円55銭まで上昇し、162円38銭で引けた。

米がイランを連日で攻撃するなど対立深刻化による原油先高感が強まったほか、米小売売上高は予想通り鈍化したが、米先週分新規失業保険申請件数が労働市場の底堅さを示し長期金利が上昇。ローガン米ダラス連銀総裁やシュミッド米カンザスシティ連銀総裁のタカ派発言で年内の利上げを織り込むドル買いに拍車をかけた。

ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1431ドルまで下落し、1.1440ドルで引けた。

ユーロ・円は186円04銭へ上昇後、185円72銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3518ドルから1.3460ドルまで下落。

ドル・スイスは0.8062フランから0.8097フランまで上昇。

■NY原油：反落、中東情勢の緊張続くも4日続伸の反動で利益確定売り優勢

7月16日のNY原油先物8月限は反落。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は、前営業日比-0.69ドル(-0.87%)の78.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.58-80.86ドル。米国による対イラン追加空爆を受けて中東情勢の緊張が意識され、一時80.86ドルまで買われる場面もあったが、直前4営業日続伸していた反動から利益確定売りが優勢となり上げ幅を縮小、反落して取引を終えた。ホルムズ海峡を巡る供給リスクへの警戒感は根強く、下値は限定的だった。通常取引終了後の時間外取引では主に79.66ドルを挟んだ水準で推移している。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 61.49ドル -0.10ドル（-0.16％）

モルガン・スタンレー（MS） 218.37ドル -10.18ドル（-4.45％）

ゴールドマン・サックス（GS）1095.46ドル -56.61ドル（-4.91％）

インテル（INTC） 96.98ドル -6.01ドル（-5.83％）

アップル（AAPL） 333.26ドル +5.76ドル（+1.75％）

アルファベット（GOOG） 353.81ドル -16.40ドル（-4.42％）

メタ（META） 664.54ドル -16.77ドル（-2.46％）

キャタピラー（CAT） 877.17ドル -37.13ドル（-4.06％）

アルコア（AA） 46.85ドル -1.73ドル（-3.56％）

ウォルマート（WMT） 114.95ドル +2.42ドル（+2.15％）《YY》