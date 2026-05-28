*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～いったんTOPIX型にシフトする可能性～

28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■いったんTOPIX型にシフトする可能性

■ブシロード、26/6上方修正 純利益 55.16億円←39.00億円

■三菱重工＜7011＞AIで全体最適拡大、27年3月期、事業利益1000億円創出

■いったんTOPIX型にシフトする可能性

28日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうである。27日の米国市場はNYダウが182ドル高、ナスダックは18ポイント高だった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。一方で、半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た。シカゴ日経225先物は大阪比175円高の65195円。円相場は1ドル＝159円40銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時64760円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけての切り返しで上昇に転じており、日中比230円高の65250円で終えた。米国市場の流れから指数インパクトの大きい半導体やAI関連株は利食いが意識されやすいと考えられ、TOPIX型にシフトする可能性はありそうだ。



また、イラン情勢を巡り、イラン国営放送が伝えた内容については、ホワイトハウスは否定しているため、楽観は禁物である。とはいえ、原油先物価格が1バレル＝90ドル台を下回ってきたこともあり、原材料高の影響から調整が続いている景気敏感株などへは買い戻しの動きが期待されそうだ。足もとで半導体やAI関連株への物色が強まるなかで、NT倍率（日経平均株価÷TOPIX）の上昇が続いていたこともあり、ソフトバンクG＜9984＞辺りが上げ一服をみせてくるようだと、TOPIX型への資金シフトが起きそうだ。



昨日の日経平均株価は66428円まで上昇した後はソフトバンクGが軟化した影響もあって利益確定の売りが強まり、65000円を割り込んで終えた。ボリンジャーバンドの+2σ（65363円）辺りでの攻防が意識されそうだが、65000円を下回る局面では押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。調整が強まる局面においては、売り一巡後のリバウンド狙いに向かわせよう。

■ブシロード、26/6上方修正 純利益 55.16億円←39.00億円

ブシロード＜7803＞は2026年6月期業績予想の修正を発表。当期純利益を39.00億円から55.16億円に上方修正した。新日本プロレスリングをテレビ朝日ホールディングスに譲渡することで2026年6月期通期連結決算において株式売却益(特別利益)を計上する見込みとなった。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（64999.41、+3.32）

・NYダウは上昇（50644.28、+182.60）

・ナスダック総合指数は上昇（26674.73、+18.55）

・シカゴ日経225先物は上昇（65195、+175）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日立＜6501＞次世代型インフラ拠点新設、エネなど分野融合研究

・三菱重工＜7011＞AIで全体最適拡大、27年3月期、事業利益1000億円創出

・日本航空＜9201＞客室乗務員飲酒、遅延発生、広島-羽田便

・伊藤忠＜8001＞IP事業増員、日本のアニメ・キャラ収益拡大

・富士通＜6702＞米AI2社と提携、社会基盤の安全・信頼性強化

・村田製作所＜6981＞宮城・登米に新生産棟、チップインダクター増産、来年末に完成

・SGHD＜9143＞佐川急便、JR西日本と手荷物の当日配送実証、訪日客の地方周遊促進

・第一ライフG＜8750＞30年度に新規事業の修正利益350億円、福利厚生代行を拡大

・あおぞら銀行＜8304＞GMOあおぞらネット銀行、「AI銀行」40億円投資、3年で整備

・東陽テクニカ＜8151＞高付加価値シフト、30年9月期に量子関連売上高60億円

・小野測器＜6858＞電動車の熱管理を評価、チノーと装置

・オートバックス＜9832＞EMT、中国製軽EVを日本投入、来年新ブランド

・KDDI＜9433＞NTTドコモと、ミリ波共用中継器を開発、5Gエリア拡大に一役

・三井化学＜4183＞海外売上高50%に、ICTとL&HC攻勢

・大成建設＜1801＞石綿水圧除去装置を開発、仮設昇降機に搭載可

・キヤノン＜7751＞副社長・滝口登志夫氏、光子計数CTで米深耕



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》