関連記事
5/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 5/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（64999.41、+3.32）
・NYダウは上昇（50644.28、+182.60）
・ナスダック総合指数は上昇（26674.73、+18.55）
・シカゴ日経225先物は上昇（65195、+175）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・SOX指数は下落（12702.19、-174.72）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（88.68、-5.21）
・ドル円相場（159.40-50）
・対外・対内証券投資(先週)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・日本鉄鋼連盟会長が会見
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・4月米国耐久財受注
・4月米国個人所得
・4月米国個人消費支出
・4月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1-3月期米国GDP改定値
・4月米国新築住宅販売件数
・5月ユーロ圏消費者信頼感指数
・5月ユーロ圏景況感指数
・5月ブラジルFGVインフレIGPM
・4月ブラジルローン残高
・4月ブラジル融資残高
・4月ブラジル個人ローンデフォルト率
・4月ブラジル全国失業率
・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・韓国中央銀行が政策金利発表
・ニューヨーク連銀総裁、セントルイス連銀総裁が講演
・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が同会議で講演《YY》
スポンサードリンク