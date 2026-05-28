*08:28JST 5/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（64999.41、+3.32）

・NYダウは上昇（50644.28、+182.60）

・ナスダック総合指数は上昇（26674.73、+18.55）

・シカゴ日経225先物は上昇（65195、+175）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・SOX指数は下落（12702.19、-174.72）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（88.68、-5.21）

・ドル円相場（159.40-50）

・対外・対内証券投資(先週)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・日本鉄鋼連盟会長が会見

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・4月米国耐久財受注

・4月米国個人所得

・4月米国個人消費支出

・4月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1-3月期米国GDP改定値

・4月米国新築住宅販売件数

・5月ユーロ圏消費者信頼感指数

・5月ユーロ圏景況感指数

・5月ブラジルFGVインフレIGPM

・4月ブラジルローン残高

・4月ブラジル融資残高

・4月ブラジル個人ローンデフォルト率

・4月ブラジル全国失業率

・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・韓国中央銀行が政策金利発表

・ニューヨーク連銀総裁、セントルイス連銀総裁が講演

・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が同会議で講演《YY》