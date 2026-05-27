*08:39JST 5/27

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（26656.18、+312.21）

・SOX指数は上昇（12876.91、+674.36）

・シカゴ日経225先物は上昇（65620、+480）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（64996.09、-162.10）

・NYダウは下落（50461.68、-118.02）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（93.89、-2.71）

・ドル円相場（159.20-30）

・4月企業向けサービス価格指数

・日銀金融研究所が2026年国際コンファレンス「金融政策の新たな視野」開催(28日

まで)、植田日銀総裁が開会のあいさつ

・日証協会長が会見

・4月中国工業企業利益

・4月豪州消費者物価指数

・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・4月ユーロ圏新車販売台数

・5月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》