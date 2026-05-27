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5/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 5/27
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（26656.18、+312.21）
・SOX指数は上昇（12876.91、+674.36）
・シカゴ日経225先物は上昇（65620、+480）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（64996.09、-162.10）
・NYダウは下落（50461.68、-118.02）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（93.89、-2.71）
・ドル円相場（159.20-30）
・4月企業向けサービス価格指数
・日銀金融研究所が2026年国際コンファレンス「金融政策の新たな視野」開催(28日
まで)、植田日銀総裁が開会のあいさつ
・日証協会長が会見
・4月中国工業企業利益
・4月豪州消費者物価指数
・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・4月ユーロ圏新車販売台数
・5月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》
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