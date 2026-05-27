*07:57JST 米国株式市場はまちまち、テクノロジー株がけん引

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

MAY26

Ｏ 63720（ドル建て）

Ｈ 65695

Ｌ 63720

Ｃ 65640 大証比+2305（イブニング比+20）

Vol 7331



MAY26

Ｏ 63715（円建て）

Ｈ 65695

Ｌ 63715

Ｃ 65620 大証比+2285（イブニング比+0）

Vol 36759

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.28円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフ

トバンクG＜9984＞、東京エレク＜8031＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.90 0.90 2533 19

1

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.06 5718 5

7

8035 (TOELY) 住友商事 46.31 1.54 7376 1

6

6758 (SONY.N) TDK 23.19 1.96 3694 6

7

9432 (NTTYY) KDDI 16.51 -0.52 2630 13.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.11 924 15.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.04 0.49 5103 4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.72 3.71 7875 3

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.60 4909 20

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.19 0.16 7069 4

7

8001 (ITOCY) 丸紅 335.30 4.17 5341 -

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.24 -0.08 7359

0

8031 (MITSY) 東京エレク 164.82 7.78 52505 108

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9557 -26

7

4568 (DSNKY) 第一三共 16.92 0.30 2695 -1

1

9433 (KDDIY) 関西電力 6.99 -0.06 2227 -93.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.19 0.00 971 -94

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 1.30 1540 -4.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.42 3.56 1928

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 40.98 21.74 13055 693

6

6902 (DNZOY) ファナック 26.61 0.72 8477 7

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.92 -1.43 7620 3

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.47 0.07 2146 -9.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.92 1.07 6358 -

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.61 -0.49 23271 13

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.87 -0.38 5056 -

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.49 0.00 4219 1

0

6503 (MIELY) 三菱電機 82.17 2.99 6544

5

6981 (MRAAY) 日東電工 19.87 0.53 3165 1

1

7751 (CAJPY) 任天堂 11.04 -0.34 7034 -2

6

6273 (SMCAY) SMC 20.73 -0.05 66037 -92

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.80 0.23 382 2.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 42.80 1.10 68172 126

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.51 -0.13 1833 -

6

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.75 -1.41 5216 3

0

6702 (FJTSY) 富士通 21.07 0.19 3356 -1

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.31 16.71 20437 -3

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 0.18 3354 -

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.61 -1.11 2167 8

7

8002 (MARUY) 三井物産 675.89 -24.35 5383

2

6723 (RNECY) ルネサス 14.32 1.64 4562 -2

7

6954 (FANUY) 京セラ 19.93 0.85 3174 2

8

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.99 0.29 1672 0.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.92 0.49 4129 -

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.12 2.03 6550 2

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 -0.07 3147 -

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.50 -0.40 2867 4

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.64 -0.17 1376 -0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.61 -0.38 2327 -7.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.16 1518 3

6

（時価総額上位50位、1ドル159.28円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 17.49 1393 105.5 8.1

9

7203 (TM.N) アイシン精機 15.90 2533 191 8.1

6

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4141 185 4.6

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4909 204 4.3

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9433 (KDDIY) 関西電力 6.99 2227 -93.5 -4.0

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2442 -90.5 -3.5

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9557 -267 -2.7

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.00 1354 -27.5 -1.9

9



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50461.68 前日比：-118.02

始値：50686.15 高値：50785.68 安値：50356.64

年初来高値：50579.70 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26656.18 前日比：312.21

始値：26590.51 高値：26725.29 安値：26520.30

年初来高値：26656.18 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7519.12 前日比：45.65

始値：7511.79 高値：7539.09 安値：7501.10

年初来高値：7519.12 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.024％ 米10年国債 4.485％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は118.02ドル安の50,461.68ドル、ナスダックは

312.21ポイント高の26,656.181で取引を終了した。

寄り付き後、上昇。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イラン

との和平交渉を妨げないとの見方が優勢となった。アナリストらの強気な見方を背

景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随したナスダックは大きく上昇したが、一

方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させ

たが、小幅に下落し取引を終えた。セクター別では半導体・同製造装置が大幅高と

なり、資本財や自動車・自動車部品なども上昇。エネルギーや食品・飲料・タバコ

などが下げた。

半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストによる目標株価引き上げを

受けて急伸。中国のファーウェイ幹部が独自の技術を用いて1.4ナノメートル半導体

の製造を開始する方針を示したことも支援したほか、他の半導体株も連れ高となっ

た。スマートフォン用半導体のクアルコム（QCOM）は「TikTok」の親会社であるバ

イトダンスにAIデータセンター用の半導体を供給すると報じられ上昇。

原子力エネルギー企業のオクロ（OKLO）が上昇。米エネルギー省（DOE）の余剰プル

トニウム利用プログラムにおいて交渉の対象企業に選定されたと発表した。シェブ

ロン（CVX）などのエネルギー株はイラン戦争の原油価格の下落を受け売られた。自

動車関連商品を販売するオートゾーン（AZO）が決算を受け下落。海外事業の低迷が

嫌気され、また売上高が市場予想を下回った。

半導体のマイクロン・テクノロジーの時価総額が1兆ドルを突破した。マイクロンの

株価は26日の株式市場で19％上昇、年初来では210％超値上がりしている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》