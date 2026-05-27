Joshin、株主優待券を電子化、紙製券から「株主ご優待カード」へ移行

■優待基準は変更せず、支払い時間短縮や郵送不要の決済対応を進める

Joshin<8173>(東証プライム)は5月26日、株主優待制度の一部変更を発表した。同日開催の執行役員会で決議したもので、現在の紙製「株主ご優待券(200円券)」を、電子化に対応した「株主ご優待カード」に変更する。

同変更により、店頭レジでの支払い時間短縮に加え、Joshin webショップでの買い物時も郵送を不要とし、その場で決済を完了できるようにする。電子化対応による株主優待基準の変更はない。3月31日現在の株主には、保有株式数に応じて2,200円分から36,000円分を贈呈し、2年以上継続保有の株主には加算贈呈も行う。9月30日現在の100株以上保有株主には10,000円分を贈呈する。

新制度は、2026年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主から適用する。システム対応のため、株主ご優待カードは2026年6月26日開催の株主総会後に発送する。Joshin webショップでは2026年7月1日から利用できる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

