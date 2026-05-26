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イー・ガーディアン アウトソーシングコミュニケーションズの株式取得（完全子会社化）に向けた株式譲渡契約締結
記事提供元：フィスコ
*18:59JST イー・ガーディアン---アウトソーシングコミュニケーションズの株式取得（完全子会社化）に向けた株式譲渡契約締結
イー・ガーディアン＜6050＞は22日開催の取締役会で、アウトソーシングコミュニケーションズ（以下、OSCOM）の株式を取得し、完全子会社化することを目的とした株式譲渡契約を締結することを決議した。なお、この株式取得はコンタクトセンター事業（以下、対象事業）のみを対象としており、対象事業を除いたその他の事業をBREXAグループ内へ承継した後に実施する株式取得を予定している。
同社は「We Guard All」を経営理念に投稿監視・カスタマーサポート・デバッグ・サイバーセキュリティなどの業務を担う「総合ネットセキュリティ企業」である。これまで蓄積してきた膨大な運用データやオペレーションノウハウにAIを掛け合わせ、さらに高度な知識と経験を有する「人」の付加価値を掛け合わせた次世代型モデル「AI-BPO」を構築している。
今回の完全子会社化において、2026年4月にOSCOMの対象事業を除いた事業をグループ内事業再編により、BREXAグループ内へ承継済である。2026年6月1日に、同社がBREXA TechnologyよりOSCOMの全株式（1100株）を取得予定。取得価格は普通株式取得関連費用2.90億円とアドバイザリー費用等（概算額）0.04億円の合計（概算額）2.94億円となる。
同社は今回の挑戦を足掛かりにして「AI-BPO」領域におけるマーケットリーダーとなり、顧客の価値創造に貢献するとともに、同社グループの中長期的な企業価値の最大化を実現する。《AK》
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