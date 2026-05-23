*04:07JST 5月22日のNY為替概況

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円99銭まで下落後、159円23銭まで上昇し、引けた。

米5月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は予想外に下方修正された一方、同指数の1年、5－10年期待インフレ率確定値が予想外に上方修正されたほか、ウォラーFRB理事が利上げの可能性を示唆したためドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1588ドルまで下落後、1.1619ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は184円45銭へ下落後、184円86銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3416ドルから1.3463ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7871フランへ上昇後、0.7838フランまで下落した。



[経済指標]

・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：44.8（予想：48.2、速報値：48.2）

・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.8％（予想：4.6％、速報値：4.6％）

・米・5月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確定値：3.9％（予想：3.4％、速報値：3.4％）《KY》