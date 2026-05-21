*22:28JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数/4月住宅着工件数/5月フィリー連銀製造業景況指数、ドル買い

米先週分新規失業保険申請件数（5/16）は前週比3000件減の20.9万件と、予想21万件を下回った。失業保険継続受給者数（5/9）は178.2万人と、前回177.6万人から増加も予想178.6万人を下回った。5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は―0.4と、予想外に昨年12月来のマイナスに落ち込んだ。

米4月住宅建設許可件数は前月比＋5.8％の144.2万戸と、3月136.3万戸から増加した。同月住宅着工件数は前月比―2.8％の146.5万戸と、3月150.7万戸から減少も予想141万戸を上回った。

米国債相場は続落。長期金利の上昇で、ドル買いが優勢となり、ドル・円は159円10銭から159円28銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1608ドルから1.1588ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3430ドルから1.3401ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.9万件（予想：21万件、前回：21.2万件←21.1万件）

・米・失業保険継続受給者数：178.2万人（予想：178.6万人、前回：177.6万人←178.2万人）

・米・5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：―0.4（予想：17.8、4月1月：26.7）

・米・4月住宅建設許可件数：144.2万戸（予想：138.4万戸、3月136.3万戸）

・米・4月住宅着工件数：146.5万戸（予想：141万戸、3月150.7万戸←150.2万戸）《KY》