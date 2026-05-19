関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか精密機器、ガラス・土石製品、電気機器、機械なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか保険業、銀行業、水産・農林業、小売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 3,292.45 ／ 4.77
2. 保険業 ／ 3,840.45 ／ 3.61
3. 銀行業 ／ 642.76 ／ 3.47
4. 水産・農林業 ／ 763.64 ／ 3.31
5. 小売業 ／ 2,237.1 ／ 3.21
6. その他製品 ／ 5,737.6 ／ 2.67
7. その他金融業 ／ 1,474.7 ／ 2.32
8. 電力・ガス業 ／ 692.43 ／ 2.24
9. 食料品 ／ 2,753.89 ／ 2.18
10. 証券業 ／ 836.77 ／ 1.75
11. 陸運業 ／ 2,264.28 ／ 1.69
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,743.95 ／ 1.54
13. 鉱業 ／ 1,159.56 ／ 1.32
14. 空運業 ／ 215.61 ／ 1.32
15. 建設業 ／ 2,749.96 ／ 1.16
16. 不動産業 ／ 2,560.26 ／ 1.11
17. 繊維業 ／ 919.76 ／ 1.05
18. 情報・通信業 ／ 7,663.06 ／ 0.75
19. 海運業 ／ 2,096.59 ／ 0.62
20. 鉄鋼 ／ 720.21 ／ 0.44
21. 医薬品 ／ 3,937.62 ／ 0.42
22. ゴム製品 ／ 5,343.16 ／ 0.38
23. 石油・石炭製品 ／ 2,887.4 ／ 0.36
24. 金属製品 ／ 1,879.38 ／ 0.36
25. パルプ・紙 ／ 642.46 ／ 0.35
26. 輸送用機器 ／ 4,626.24 ／ 0.18
27. 化学工業 ／ 3,084.55 ／ 0.14
28. 卸売業 ／ 6,329.7 ／ -0.04
29. 機械 ／ 4,919.51 ／ -0.68
30. 電気機器 ／ 7,729.97 ／ -0.91
31. ガラス・土石製品 ／ 2,415.47 ／ -1.00
32. 精密機器 ／ 14,310.27 ／ -1.15
33. 非鉄金属 ／ 6,306.31 ／ -8.29《CS》
スポンサードリンク