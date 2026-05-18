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5/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 5/18
[強弱材料]
強気材料
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（61409.29、-1244.76）
・NYダウは下落（49526.17、-537.29）
・ナスダック総合指数は下落（26225.14、-410.08）
・SOX指数は下落（11588.46、-485.32）
・シカゴ日経225先物は下落（61825、-215）
・米長期金利上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（105.42、+4.25）
・ドル円相場（158.60-70）
・5月米国NAHB住宅市場指数
・3月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・4月中国新築住宅価格
・4月中国中古住宅価格
・4月中国鉱工業生産指数
・4月中国小売売上高
・4月中国固定資産投資(都市部)
・4月中国調査失業率
・4月中国不動産投資
・4月中国住宅販売
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・5月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)
・ブラジル週次景気動向調査
・3月ブラジル経済活動
・ブラジル貿易収支(先週)
・G7財務相・中央銀行総裁会議(19日まで)
・第79回世界保健機関(WHO)年次総会（23日まで）
・欧州連合(EU)外相理事会《YY》
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