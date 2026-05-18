*08:35JST 5/18

[強弱材料]

強気材料

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（61409.29、-1244.76）

・NYダウは下落（49526.17、-537.29）

・ナスダック総合指数は下落（26225.14、-410.08）

・SOX指数は下落（11588.46、-485.32）

・シカゴ日経225先物は下落（61825、-215）

・米長期金利上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（105.42、+4.25）

・ドル円相場（158.60-70）

・5月米国NAHB住宅市場指数

・3月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・4月中国新築住宅価格

・4月中国中古住宅価格

・4月中国鉱工業生産指数

・4月中国小売売上高

・4月中国固定資産投資(都市部)

・4月中国調査失業率

・4月中国不動産投資

・4月中国住宅販売

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・5月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)

・ブラジル週次景気動向調査

・3月ブラジル経済活動

・ブラジル貿易収支(先週)

・G7財務相・中央銀行総裁会議(19日まで)

・第79回世界保健機関(WHO)年次総会（23日まで）

・欧州連合(EU)外相理事会《YY》