フジクラ急落、AI関連株は「期待先行」から「実需選別」へ

AI関連株に調整色が強まっている。フジクラは5月14日午後に市場予想を下回る今期見通しを発表し、同日の東京市場で株価がストップ安水準まで売られた。翌15日も株価は8%以上下落し、AI関連銘柄には利益確定売りも広がり、市場では過熱感を警戒する見方も浮上している。

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もっとも、AIインフラ投資そのものが止まったわけではなく、今後は期待先行ではなく実際の受注と収益化が問われる局面に入ったといえそうだ。

■フジクラの決算内容

フジクラは、生成AI向けデータセンター需要の拡大を背景に大きく買われてきた銘柄の一つである。AIサーバーやデータセンターでは大量の光ファイバーや高速通信ケーブルが必要とされ、同社はAI関連株の代表格として注目を集めてきた。

2026年3月期は売上高が前期比20.7%増の1兆1,824億円、営業利益は39.2%増の1,887億円となり、情報通信事業の好調が業績を押し上げた。

今期見通しが市場予想を下回った直接的な背景には、米国子会社における原産国判断の相違に基づく128億円の追加関税引当金という特殊要因もあった。株価が短期間で大きく上昇していた分、こうした不透明要因への失望も大きく出やすかったとみられる。

つまり、今回の急落はAI需要の消失というより、高い期待に対して会社側の見通しや一時的な不透明要因が嫌気された側面が大きい。

■AI株の動向は？

ただ、フジクラ株価の急落は、AI需要そのものの消失を意味するわけではない。

米国ではAI半導体企業のセレブラス・システムズ（Cerebras Systems）が5月14日にナスダックへ上場し、初値は公開価格を89%上回った。AIチップ企業への資金流入はなお強く、AIインフラ需要への期待が残っていることを示している。

市場の焦点は、AI関連株全体を一律に買う局面から、実際の受注や売上につながる企業を選別する局面へ移りつつある。

■投資家の注目ポイントは

投資家目線では、今後のフジクラ株価を考えるうえで3つの点を確認したい。

1つは、AI向けデータセンター需要が実際の受注として積み上がっているか。2つ目は、その受注が売上や利益にどのタイミングで反映されるか。3つ目は、高い成長期待に対して株価水準が過熱しすぎていないかである。

AI関連株は短期的に大きく振れやすいが、最終的には「AI期待」ではなく「本物需要」をどこまで示せるかが、株価の明暗を分けるポイントになりそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）