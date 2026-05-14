*09:06JST 日経平均は63円高、寄り後は上げに転じる

日経平均は63円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は寄付き段階では売り買いが交錯した。昨日の米株式市場でダウ平均は4日ぶりに反落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.20％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.57％上昇と大幅に上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、一時300ドルを超す下げとなったダウ平均が下げ渋ったことが東京市場で安心感となった。さらに、国内では主要企業の3月決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの2日間で850円ほど上昇しており、利益確定売りが出やすかった。また、イラン情勢の先行き不透明感が継続していることに加え、今日予定されている米中首脳会談を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄付き段階では売り買いが拮抗し、日経平均は小幅安で始まった。寄り後、日経平均は上げに転じた。《SK》