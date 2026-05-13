*22:02JST 【市場反応】米PPIは22年来で最高、ドル続伸

米4月生産者物価指数（PPI）は前月比＋1.4％と過去最高となった22年3月来で最高となった。前年比では＋6.0％と22年12月来で最高。また、変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋1.0％と22年3月来で最高。前年比では＋5.2％と、22年12月来で最高となった。

予想以上に加速した生産者物価指数（PPI）を受け、金利上昇に伴いドル買いが加速した。米10年債利回りは4.488％まで上昇。ドル・円は157円75銭から157円89銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1716ドルから1.1700ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3510ドルから1.3485ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・4月生産者物価指数：前月比＋1.4％、前年比＋6.0％（予想：前月比＋0.5％、＋4.8％、・3月：＋0.7％←＋0.5％、＋4.3％←＋4.0％）

・米・4月生産者物価コア指数：前月比＋1.0％、前年比＋5.2％（予想：＋0.3％、＋4.3％、3月：+0.2％←＋0.1％、＋4.0％←＋3.8％）《KY》