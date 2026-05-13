*18:12JST 13日の中国本土市場概況：上海総合は反発、米中首脳会談に期待感

13日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比28.08ポイント（0.67％）高の4242.57ポイントで引けた。

朝方は利益確定売りが先行したものの、下値では押し目買いが入り次第に持ち直した。上海総合指数は約10年10カ月ぶりの高値を再び回復した。14日からの米中首脳会談を控えて様子見ムードが強まったものの、米中関係の改善期待から買いは優勢となった。電子機器や人工知能（AI）関連などハイテク株に買いが集まり、科創板と創業板は最高値を更新した。半面、短期的な過熱感への警戒は根強く、積極的な上値追いは限られた。

業種別では、ハイテクの上昇が目立った。広東生益科技（600183/SH）や富士康工業互聯網（601138/SH）、彩虹顕示器件（600707/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇。華勤技術（603296/SH）が6.0％高、江蘇長電科技（600584/SH）が4.1％高で引けた。また、主要50銘柄で構成される「Star50（上証科創板50成分指数）」も2.7％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

電力関連も高い。大唐国際発電（601991/SH）や北京京能電力（600578/SH）、華電能源（600726/SH）がそろってストップ高の10％上昇、上海電気集団（601727/SH）が7.7％高、東方電気（600875/SH）が6.1％高で引けた。

半面、不動産株は売られた。金地集団（600383/SH）が2.6％安、信達地産（600657/SH）が2.5％安、光明地産（600708/SH）が2.3％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.15ポイント（0.75％）高の290.14ポイント、深センB株指数が11.51ポイント（0.99％）安の1148.42ポイントで終了した。《AK》