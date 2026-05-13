*16:10JST 日経平均は続伸、売り先行も切り返して初の6万3000円台

前日12日の米国株式市場はまちまち。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、下落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は344.55円安の62398.02円と反落して取引を開始した。中東情勢の先行き不透明感が継続するなか、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。ただ、寄り付きは半導体関連株を中心に売りが先行したが、その後は主力株への買いが支えとなり、指数は切り返す展開となった。前場中盤にかけては好決算銘柄への物色も強まった。7日に付けた62,833円を上回って最高値を更新し、終値で初めて63,000円台に乗せた。

大引けの日経平均は前営業日比529.54円高の63,272.11円となった。東証プライム市場の売買高は28億187万株、売買代金は10兆4,909億円だった。業種別では、非鉄金属、卸売業、輸送用機器などが上昇した一方で、金属製品、建設業、石油・石炭製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は58.9％、対して値下がり銘柄は37.7％となっている。

個別では、キオクシアＨＤ＜285A＞、ダイキン＜6367＞、セコム＜9735＞、三菱商＜8058＞、オリンパス＜7733＞、ソニーＧ＜6758＞、イビデン＜4062＞、古河電＜5801＞、豊田通商＜8015＞、住友電＜5802＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ9983>、フジクラ＜5803＞、三井物＜8031＞、リクルートＨＤ＜6098＞、コムシスＨＤ＜1721＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ＴＤＫ＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、塩野義<4507>、信越化<4063>、コナミＧ<9766>、清水建<1803>、資生堂<4911>、オークマ<6103>、ルネサス<6723>、日立建機<6305>などの銘柄が下落。《FA》