*08:48JST 5/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（62742.57、+324.69）

・NYダウは上昇（49760.56、+56.09）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（26088.20、-185.93）

・SOX指数は下落（11717.26、-363.78）

・シカゴ日経225先物は下落（62500、-160）

・米長期金利上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（102.18、+4.11）

・ドル円相場（157.60-70）

・3月国際収支(経常収支)

・4月銀行貸出動向(含信金前年比)

・4月貸出動向 銀行計

・4月景気ウォッチャー調査 現状判断

・4月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・黒田東彦前日銀総裁が講演

・1-3月期ユーロ圏GDP改定値

・3月ユーロ圏鉱工業生産指数

・4月米国生産者物価コア指数

・米国ボストン連銀総裁が講演

・米国ミネアポリス総裁が公開討論

・石油輸出国機構(OPEC)月報

・3月ブラジル小売売上高《YY》