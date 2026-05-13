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5/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:48JST 5/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（62742.57、+324.69）
・NYダウは上昇（49760.56、+56.09）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（26088.20、-185.93）
・SOX指数は下落（11717.26、-363.78）
・シカゴ日経225先物は下落（62500、-160）
・米長期金利上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（102.18、+4.11）
・ドル円相場（157.60-70）
・3月国際収支(経常収支)
・4月銀行貸出動向(含信金前年比)
・4月貸出動向 銀行計
・4月景気ウォッチャー調査 現状判断
・4月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・黒田東彦前日銀総裁が講演
・1-3月期ユーロ圏GDP改定値
・3月ユーロ圏鉱工業生産指数
・4月米国生産者物価コア指数
・米国ボストン連銀総裁が講演
・米国ミネアポリス総裁が公開討論
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・3月ブラジル小売売上高《YY》
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