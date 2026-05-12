後場の日経平均は413円高でスタート、THKやルネサスなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;62831.41;+413.53TOPIX;3868.50;+27.57



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比413.53円高の62831.41円と、前引け（62805.44円）からやや上げ幅を拡大してしてスタート。ランチタイム中の日経225先物は62760円-62970円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝157.50-60円と午前9時頃から30銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が概ね小幅安水準で推移し0.4％ほど下落している一方、香港ハンセン指数はプラス圏だが上値は重く0.3％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。円相場がやや円安・ドル高方向に振れており、株価下支え要因となっているもよう。一方、日経平均は高値警戒感が継続しており、利益確定売りが出やすいようだ。

セクターでは、その他金融業、石油石炭製品、卸売業が上昇率上位となっている一方、小売業、水産・農林業、空運業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、イビデン＜4062＞、オリックス＜8591＞、ルネサス＜6723＞、THK＜6481＞、フジクラ＜5803＞、安川電＜6506＞、レゾナック＜4004＞、住友鉱＜5713＞、ニデック＜6594＞、古河電工＜5801＞が高い。一方、TOWA＜6315＞、JX金属＜5016＞、ファーストリテ＜9983＞、ソシオネクスト＜6526＞、キーエンス＜6861＞、メルカリ＜4385＞、レーザーテック＜6920＞、三菱重＜7011＞、太陽誘電＜6976＞、トヨタ＜7203＞が下落している。《CS》