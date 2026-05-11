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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など

2026年5月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
15:30　経団連会長が会見


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(4月)　0.8％　1.0％
10:30　中・生産者物価指数(4月)　1.8％　0.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.51％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・中古住宅販売件数(4月)　405万件　398万件
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　17.49億ドル


中・資金調達総額(4月、15日までに)　16兆1420億元　14兆8300億元

中・マネーサプライ(4月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに)　8兆9500億元　8兆6000億元

欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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