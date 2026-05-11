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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
15:30 経団連会長が会見
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(4月) 0.8％ 1.0％
10:30 中・生産者物価指数(4月) 1.8％ 0.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.51％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・中古住宅販売件数(4月) 405万件 398万件
27:00 ブ・貿易収支(先週) 17.49億ドル
中・資金調達総額(4月、15日までに) 16兆1420億元 14兆8300億元
中・マネーサプライ(4月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに) 8兆9500億元 8兆6000億元
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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