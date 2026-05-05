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今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など

2026年5月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(こどもの日)


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.10％　4.10％
15:30　スイス・消費者物価指数(4月)　　0.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(4月)　　0.59％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:30　加・貿易収支(3月)　　-57.4億加ドル
21:30　米・貿易収支(3月)　　-573億ドル
22:45　米・サービス業PMI確報値(4月)　　51.3
22:45　米・総合PMI確報値(4月)　　52.0
23:00　米・ISM非製造業景況指数(4月)　　54.0
23:00　米・JOLT求人件数(3月)　　688.2万件
23:00　米・新築住宅販売件数(3月)　　-17.6％


欧・欧州連合(欧)財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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