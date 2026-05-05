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今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(こどもの日)
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.10％ 4.10％
15:30 スイス・消費者物価指数(4月) 0.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(4月) 0.59％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:30 加・貿易収支(3月) -57.4億加ドル
21:30 米・貿易収支(3月) -573億ドル
22:45 米・サービス業PMI確報値(4月) 51.3
22:45 米・総合PMI確報値(4月) 52.0
23:00 米・ISM非製造業景況指数(4月) 54.0
23:00 米・JOLT求人件数(3月) 688.2万件
23:00 米・新築住宅販売件数(3月) -17.6％
欧・欧州連合(欧)財務相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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