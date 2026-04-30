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日経平均は690円安、内外企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は690円安、内外企業決算や米経済指標に関心
日経平均は690円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、陸運業、建設業、銀行業、その他製品、サービス業が値下がり率上位、食料品、金属製品、海運業、石油石炭製品、鉱業などが値上がり率上位となっている。
日経平均はやや下げ渋った水準で推移している。今日はこの後、ZOZO＜3092＞、TOTO＜5332＞、京セラ＜6971＞、レーザーテック＜6920＞、東エレク＜8035＞、関西電＜9503＞、JR東＜9020＞などが決算発表を予定している。欧州では、欧州中央銀行（ECB）が政策金利を発表する。米国では、1-3月期の米実質GDP（速報値）、3月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、週間の米新規失業保険申請件数、4月の米シカゴ購買部協会景気指数が発表される。企業決算では、アップル、アムジェン、キャタピラー、メルクなどが1-3月期決算を発表する。《SK》
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